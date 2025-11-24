Bitget lance une nouvelle série de vidéos dont la vedette est la star de LALIGA : Julián Alvarez

KUALA LUMPUR, Malaisie, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, lance une nouvelle campagne en trois parties mettant en lumière Julián Alvarez, joueur vedette de LALIGA et de l’Atlético de Madrid. Cette campagne associe un talentueux footballeur de haut niveau et une technologie de trading de nouvelle génération au sein d’une série de vidéos dynamiques. Produites dans le cadre du partenariat officiel de Bitget avec LALIGA, ces vidéos mettent en lumière Bitget Onchain, GetAgent et la vision de la bourse universelle à travers le prisme de la performance qui caractérise les athlètes d’élite comme Alvarez.

À travers cette campagne, Alvarez démontrera comment l’approche stratégique du football s’aligne naturellement sur la vision « Trade Smarter » de Bitget. Diffusée sur Bitget Onchain , la première vidéo présente la façon dont les utilisateurs peuvent accéder, depuis un compte unique, à des millions de tokens sur plusieurs blockchains grâce aux signaux onchain basés sur l’IA qui aident les traders à identifier rapidement et clairement les nouvelles opportunités.

« L’innovation est présente depuis toujours dans les gênes de LALIGA, et cette collaboration avec Bitget témoigne de la façon dont la technologie et le sport peuvent progresser main dans la main. Nous espérons que cette série de vidéos saura captiver tous les fans de LALIGA », a déclaré Javier Gurrea-Nozaleda, directeur des partenariats et des licences chez LALIGA.

Grâce à son apparition dans les trois vidéos, Alvarez établit un lien à la fois ludique et authentique entre performance athlétique de haut niveau et stratégie de trading avisée.

« Représenter LALIGA dans cette campagne a été une aventure passionnante », a confié Alvarez. « Le football repose sur le timing, la vigilance et la lecture du jeu, et c’est cette même philosophie que Bitget applique au trading. En prenant les bonnes décisions au bon moment, vous vous donnez toutes les chances de gagner. »

Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing de Bitget, a ajouté : « Julián exprime l’alliance parfaite entre stratégie et talent. Ces qualités correspondent exactement à ce que Bitget propose : une façon plus intelligente et plus intégrée de trader. Que ce soit via Onchain, GetAgent ou UEX, notre objectif est de donner à chaque utilisateur les outils dont il a besoin pour réfléchir et agir comme un champion. »

Chaque vidéo sera accompagnée de sa propre page dédiée qui présentera aux utilisateurs les fonctionnalités principales et les nouveautés de l’écosystème Bitget. Le lancement du film Onchain commence dès aujourd’hui et sera suivi dans les semaines à venir des versions GetAgent et UEX.

Le partenariat de Bitget avec LALIGA continue de rapprocher les univers du sport et de la technologie en s’appuyant sur le storytelling, des talents de renommée internationale et l’innovation produit afin d’offrir au public mondial une meilleure compréhension du Web3.

