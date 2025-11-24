Bitget משיקה סדרת וידאו חדשה ומלאה בכוכבים בהשתתפות כוכב LALIGA חוליאן אלברס

קואלה לומפור, מלזיה, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה קמפיין חדש בן שלושה חלקים בכיכובם של שחקן LALIGA ואחד מכוכבי אתלטיקו מדריד, חוליאן אלברס, המשלב את כישרון הכדורגל ברמה העולמית וטכנולוגיית מסחר מהדור הבא בסדרת סרטי מוצר דינמיים. הסרטונים, שהופקו במסגרת השותפות הרשמית של Bitget עם LALIGA, שמים דגש על Bitget Onchain, GetAgent ועל חזון הבורסה האוניברסלית של החברה, כשכל אחד מהם מסופר דרך עדשת ביצועים גבוהים שמגדירה ספורטאי עילית כמו אלברס.

במהלך הקמפיין יציג אלברס כיצד החשיבה האסטרטגית בכדורגל מתיישרת באופן טבעי עם החזון "לסחור חכם יותר" של Bitget. הסרטון הראשון, על Bitget Onchain, מדגיש כיצד משתמשים יכולים לגשת למיליוני טוקנים על פני מספר רשתות בלוקצ'יין מחשבון יחיד, עם העוצמה של Onchain Signals המבוססת על בינה מלאכותית כדי לעזור לסוחרים לזהות הזדמנויות מתפתחות במהירות ובבהירות.

"LALIGA תמיד הייתה מחויבת לחדשנות, ושיתוף הפעולה הזה עם Bitget משקף כיצד טכנולוגיה וספורט יכולים להתקדם יחד. אנו מקווים שהסדרה הזו תהיה מרתקת לכל מעריצי LALIGA," אמר חאבייר גוריאה-נוזלדה (Javier Gurrea-Nozaleda), מנהל חסויות ורישוי ב-LALIGA.

אלברס מופיע בכל שלושת הסרטונים, ומציג קשר שובב אך אותנטי בין ביצועים אתלטיים ברמת עילית לביצועי מסחר חכמים.

"היה מרגש לייצג את LALIGA בקמפיין הזה," שיתף אלברז. "כדורגל הוא כולו על תזמון, מודעות וקריאת המשחק, ו- Bitget מביאה את אותה גישה למסחר. אם תעשה מהלכים חכמים ברגע הנכון, אתה נותן לעצמך את הסיכוי הטוב ביותר לנצח."

מנהל השיווק הראשי של Bitget, איגנסיו אגיארה פרנקו (Ignacio Aguirre Franco ), הוסיף: "חוליאן מביא את השילוב המושלם בין אסטרטגיה לכישרון. תכונות אלו משקפות בדיוק את מה ש-Bitget בונה, דרך חכמה ומשולבת יותר לסחור. בין אם זה Onchain, GetAgent או UEX, המטרה שלנו היא לתת לכל משתמש את הכלים לחשוב ולנוע כמו אלוף".

כל סרטון יושק עם דף נחיתה ייעודי משלו, שידריך את המשתמשים דרך תכונות מרכזיות ואבני דרך חדשות באקוסיסטם של המוצרים של Bitget. סרט Onchain יוצא היום, ואחריו מהדורות GetAgent ו-UEX בשבועות הקרובים.

השותפות של Bitget עם LALIGA ממשיכה לגשר בין עולמות הספורט והטכנולוגיה, תוך שימוש בסיפור סיפורים, כישרונות ברמה עולמית וחדשנות במוצרים כדי להעצים את הדרך שבה קהלים גלובליים לומדים על Web3.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet, פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

