ビットゲット (Bitget)、ラ・リーガ (LALIGA) のスター選手フリアン・アルバレス (Julián Alvarez) を起用した、スター勢ぞろいの新たなビデオシリーズを発表

マレーシア、クアラルンプール発, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は、ラ・リーガで活躍するアトレティコ・マドリード (Atlético de Madrid) の選手、フリアン・アルバレスを起用した新たな3部構成のキャンペーンを開始した。このキャンペーンでは、世界一流のサッカー選手と次世代の取引技術を融合させた、ダイナミックなプロダクトビデオシリーズを公開する。 ビットゲットとラ・リーガの間における公式パートナーシップのもとで制作されたこれらのビデオは、ビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain)、ゲットエージェント (GetAgent)、そしてユニバーサル取引所のビジョンに焦点を当て、アルバレスのようなエリートアスリートを象徴するハイパフォーマンスの観点からそれぞれについて伝えている。

本キャンペーンでは、サッカーの戦略的思考がビットゲットの「よりスマートな取引 (Trade Smarter)」というビジョンと自然に一致する様子をアルバレスが披露する。 第1編のビデオは ビットゲット・オンチェーン に焦点を当て、ユーザーが単一のアカウントから複数のブロックチェーンにまたがる数百万のトークンにアクセスできる仕組みを紹介する。ビットゲット・オンチェーンでは、AI駆動のオンチェーン・シグナル (Onchain Signals) により、トレーダーは新たな機会を迅速かつ明確に特定できる。

「ラ・リーガは常に革新に取り組んできました。ビットゲットとのこのコラボレーションは、テクノロジーとスポーツがどのようにして共に前進できるかを示しています。 このシリーズが、すべてのラ・リーガファンにとって魅力的なものになることを願っています。」と、ラ・リーガのスポンサーシップ・ライセンス担当ディレクターであるハビエル・グレア=ノサレダ (Javier Gurrea-Nozaleda) は述べている。

アルバレスは全3編のビデオすべてに登場し、エリートアスリートのパフォーマンスとスマートな取引実行の間に、遊び心を持ちながらも真の繋がりをもたらしている。

アルバレスは次のように述べている。「このキャンペーンでラ・リーガを代表できて、エキサイティングでした。」 「サッカーはタイミング、状況認識、試合の読みがすべてで、ビットゲットは同じ考え方で取引に取り組んでいます。 適切なタイミングでスマートに動けば、勝利のチャンスを最大化できるのです。」

ビットゲットのCMOであるイグナチオ・アギーレ・フランコ (Ignacio Aguirre Franco) は次のように付け加えている。「フリアンは戦略と才能を完璧に融合させています。 そのような資質は、ビットゲットが構築している、よりスマートで統合された取引方法をまさに体現しています。 オンチェーン、ゲットエージェント、UEXのいずれでも、当社の目標は、すべてのユーザーに、チャンピオンのような思考・行動手段を提供することです。」

各ビデオは専用のランディングページで公開され、ビットゲットのプロダクトエコシステムにおける中核機能と新たなマイルストーンをユーザーに紹介する。 オンチェーン編は本日公開され、ゲットエージェント編とUEX編は、今後数週間以内に順次公開される。

ビットゲットとラ・リーガのパートナーシップは、ストーリーテリング、世界クラスの人材、プロダクト革新を通じて、スポーツとテクノロジーの世界を結び続け、グローバルな視聴者がWeb3について学ぶ方法を向上させている。

ビットゲットについて

2018年に設立された ビットゲット は、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、 ビットコイン (Bitcoin) 価格 、 イーサリアム (Ethereum) 価格 、 XRP価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、およびリアルワールドアセットへのより幅広いアクセスにより、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、 ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする、業界をリードする非管理型暗号資産ウォレットを提供している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、そして20,000以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場分析がプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグであるラ・リーガの東部、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号資産パートナーを務め、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の普及を推進している。 ビットゲットはそのグローバル・インパクト戦略に沿い、 ユニセフ (UNICEF) と手を組み、2027年までに110万人へのブロックチェーン教育を支援している。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界で最もスリリングな選手権の1つである モトGP (MotoGP™) の独占暗号通貨取引所パートナーとなっている。

