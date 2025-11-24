Bitget, LALIGA 스타 훌리안 알바레스가 참여한 신규 스타 영상 시리즈 공개

말레이시아 쿠알라룸푸르, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버셜 거래소 (UEX)인 Bitget 이 LALIGA의 스타이자 아틀레티코 마드리드 선수인 훌리안 알바레스(Julián Álvarez)가 참여한 새로운 3부작 캠페인을 시작했다. 이번 캠페인은 세계적 수준의 축구 재능과 차세대 트레이딩 기술을 결합한 역동적인 제품 영상 시리즈로, Bitget과 LALIGA의 공식 파트너십 아래 제작되었다. 영상은 Bitget Onchain, GetAgent, 그리고 Universal Exchange 비전을 중심으로, 알바레스 같은 엘리트 선수들이 보여주는 고성능 관점에서 풀어낸다.

이번 캠페인에서 알바레스는 축구의 전략적 사고방식이 Bitget의 ‘더 스마트하게 거래하라(Trade Smarter)’ 비전과 어떻게 자연스럽게 맞닿아 있는지를 보여줄 예정이다. 첫 번째 영상은 Bitget Onchain 을 다루며, 사용자가 단일 계정을 통해 여러 블록체인에서 수백만 개의 토큰에 접근할 수 있는 기능을 조명한다. 또한 AI 기반 Onchain Signals가 트레이더들이 새로운 기회를 빠르고 명확하게 포착할 수 있도록 지원하는 방식도 보여준다.

LALIGA의 스폰서십 및 라이선싱 디렉터 하비에르 구레아-노살레다(Javier Gurrea-Nozaleda)는 “LALIGA는 항상 혁신에 전념해 왔으며, Bitget과의 이번 협업은 기술과 스포츠가 함께 발전할 수 있음을 보여준다. 이 시리즈가 모든 LALIGA 팬들에게 흥미로운 콘텐츠가 되기를 바란다.”며 이번 캠페인에 의미를 부여했다.

알바레스는 세 편의 영상 모두에 등장하며, 엘리트 선수의 퍼포먼스와 스마트한 트레이딩 실행을 자연스럽고도 유쾌한 방식으로 연결한다.

알바레스 (Alvarez)는 “이번 캠페인에서 LALIGA를 대표해 참여하게 되어 매우 흥미로운 경험이었습. 축구는 타이밍, 판단력, 경기 읽기가 전부인데, Bitget도 트레이딩에서 같은 사고방식을 적용하고 있다. 올바른 순간에 똑똑한 선택을 하면, 승리할 가능성을 스스로 높이는 셈”이라고 말했다.

Bitget의 CMO 이그나시오 아기레 프랑코(Ignacio Aguirre Franco)는 “훌리안은 전략과 스타일을 완벽하게 겸비한 인물이다. 그의 특성은 Bitget이 구축하고 있는 방향성과 정확히 일치한다. Onchain, GetAgent, UEX 중 무엇이든, 우리의 목표는 모든 사용자가 챔피언처럼 생각하고 움직일 수 있도록 돕는 것”이라고 밝혔다.

각 영상은 전용 랜딩 페이지와 함께 공개되어, 사용자에게 Bitget 제품 생태계의 핵심 기능과 새로운 진전을 단계별로 안내할 예정이다. Onchain 영상이 오늘 공개되며, 이어지는 몇 주 동안 GetAgent와 UEX 영상이 순차적으로 공개될 예정이다.

Bitget과 LALIGA의 파트너십은 스토리텔링, 세계적 수준의 재능, 그리고 제품 혁신을 결합해, 글로벌 대중이 Web3를 이해하고 경험하는 방식을 한층 끌어올리며 스포츠와 기술의 세계를 계속 연결하고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인 · 이더리움 · XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛( Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프( UNICEF )와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™ 의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

