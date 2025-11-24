Bitget Memulakan Siri Video Bintang Baharu Menampilkan Bintang LALIGA Julián Alvarez

KUALA LUMPUR, Malaysia, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah memulakan kempen tiga bahagian baharu yang dibintangi oleh pemain terkemuka LALIGA dan pemain Atlético de Madrid, Julián Alvarez, yang menyatukan bakat bola sepak bertaraf dunia serta teknologi perdagangan generasi akan datang dalam satu siri filem produk yang dinamik. Diterbitkan di bawah kerjasama rasmi Bitget bersama LALIGA, video-video ini mengetengahkan Bitget Onchain, GetAgent dan visi Universal Exchange, setiap satunya diceritakan melalui lensa berprestasi tinggi yang mentakrifkan atlet elit seperti Alvarez.

Kempen ini akan menampilkan Alvarez, yang mempamerkan cara pemikiran strategik bola sepak itu sejajar secara semula jadi dengan visi "Berdagang Lebih Pintar" Bitget. Video pertama, tentang Bitget Onchain , mengetengahkan cara pengguna boleh mengakses berjuta-juta token merentasi berbilang blok rantai daripada satu akaun, dikuasakan oleh Isyarat Onchain yang dipacu AI bagi membantu pedagang mengenal pasti peluang yang muncul dengan pantas dan jelas.

“LALIGA sentiasa komited terhadap inovasi dan kerjasama dengan Bitget ini mencerminkan cara teknologi dan sukan boleh maju bersama. Kami berharap siri ini akan menarik minat semua peminat LALIGA." Kata Javier Gurrea-Nozaleda, Pengarah Penajaan dan Pelesenan di LALIGA.

Alvarez muncul di ketiga-tiga video tersebut, membawakan hubungan yang ceria namun asli antara prestasi atletik elit serta pelaksanaan perdagangan yang pintar.

“Sangat mengujakan dapat mewakili LALIGA dalam kempen ini,” Kongsi Alvarez. “Bola sepak adalah tentang ketepatan masa, kesedaran dan pembacaan perlawanan, dan Bitget membawa pemikiran yang sama kepada perdagangan. Jika anda membuat langkah bijak pada masa yang tepat, anda memberi diri anda peluang terbaik untuk menang.”

Ketua Pegawai Pemasaran Bitget, Ignacio Aguirre Franco menambah, “Julián membawakan gabungan strategi dan gaya yang sempurna. Kualiti tersebut mencerminkan apa yang sedang dibina oleh Bitget, cara berdagang yang lebih pintar dan bersepadu. Sama ada Onchain, GetAgent atau UEX, matlamat kami adalah untuk memberi setiap pengguna alat untuk berfikir dan bergerak seperti seorang juara.”

Setiap video akan dilancarkan dengan halaman pendaratan khusus tersendiri, yang akan membimbing pengguna melalui ciri-ciri teras dan pencapaian baharu merentasi ekosistem produk Bitget. Filem Onchain dilancarkan hari ini, diikuti oleh edisi GetAgent dan UEX dalam beberapa minggu akan datang.

Kerjasama Bitget dengan LALIGA terus menghubungkan dunia sukan dan teknologi, menggunakan penceritaan, bakat bertaraf dunia serta inovasi produk untuk meningkatkan cara khalayak global mempelajari tentang Web3.

