Bitget 全新系列宣传片众星云集，LALIGA 球星 Julián Alvarez 倾情加盟

马来西亚吉隆坡, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的 Universal Exchange (UEX) Bitget 启动一项全新三集宣传活动，邀请 LALIGA 明星、马德里竞技球员 Julián Alvarez 出演，将世界级足球人才与下一代交易科技相结合，推出一系列充满动感的产品影片。 这三部视频由 Bitget 与 LALIGA 的官方合作制作，通过高质量的视觉呈现，重点展示 Bitget Onchain、GetAgent 和 Universal Exchange 的愿景。

该宣传活动将通过 Alvarez 展示足球的战略思维如何与 Bitget 的 “Trade Smarter” 愿景自然契合。 第一部视频聚焦 Bitget Onchain ，介绍用户如何通过单一账户访问多个区块链上的数百万代币，并借助人工智能驱动的 Onchain Signals 快速识别机遇，实现清晰高效的交易决策。

“LALIGA 一直致力于创新，此次与 Bitget 的合作体现了科技界与体育界可以携手并进。 我们期待该系列宣传片能为所有 LALIGA 球迷带来精彩体验。”LALIGA 赞助与授权总监 Javier Gurrea-Nozaleda 如是说。

Alvarez 在全部三部宣传片中亮相，展现了精英运动员的竞技表现与智能交易执行之间的真实且富有趣味的联系。

“能够代表 LALIGA 参演系列宣传片，我十分兴奋。”Alvarez 分享道， “足球讲求时机、意识以及对场上形势的阅读，而 Bitget 也将同样的思维方式带入交易。 在正确时机做出明智决策，才能为自己争取最佳胜机。”

Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre Franco 补充道：“Julián 兼具战略眼光与卓越才华， 这与 Bitget 正在打造的更智能、更一体化的交易方式完美契合。 无论是 Onchain、GetAgent 还是 UEX，我们的目标都是为每位用户提供思考与行动如同冠军般的工具。”

每部宣传片都将配有专属落地页，引导用户了解 Bitget 产品生态系统的核心功能和最新里程碑。 Onchain 宣传片于今日发布，GetAgent 和 UEX 的宣传片将在未来几周相继推出。

Bitget 与 LALIGA 的合作正通过故事叙述、世界级人才和产品创新，持续架起体育界与科技界之间的桥梁，重塑全球受众对 Web3 的认知。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，作为全球最大的 Universal Exchange (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供服务，用户可在单一平台上访问数百万种加密代币、代币化股票、交易所交易基金 (ETF) 及其他现实世界资产，并实时获取 比特币价格 、 以太坊价格 、 瑞波币 (XRP) 价格 及其他加密货币价格。 该生态系统致力于通过其人工智能驱动的交易工具、在比特币、以太坊、Solana 和 BNB Chain 上实现的代币跨链互操作性，以及拓宽现实资产接入渠道，帮助用户实现更智能的交易。 在去中心化领域， Bitget Wallet 作为领先的非托管加密钱包，支持 130 多条区块链和数百万代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。

Bitget 正通过战略合作推动加密货币的普及。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA） 在东亚、东南亚及拉美地区的官方加密合作伙伴。 为践行其全球影响力战略，Bitget 已与 UNICEF 携手，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 在赛车运动领域，Bitget 是 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴，该赛事是全球最激动人心的赛事之一。

