Bitget 隆重推出全新「星光熠熠」系列影片，LALIGA 球星 Julián Alvarez 受邀領銜出演

吉隆坡，馬來西亞, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 正式啟動了全新的三部曲宣傳活動，並邀得 LALIGA 明星球員、效力 Atlético de Madrid 的 Julián Alvarez 擔綱主演，藉著一系列動態產品影片將世界級足球高手與次世代交易科技完美融合，為觀眾展現非凡魅力。 該系列影片由 Bitget 與 LALIGA 官方合作推出，將透過 Alvarez 等菁英運動員所展現出的卓越表現視角，聚焦於 Bitget Onchain、GetAgent 及其全景交易所的願景。

在本次宣傳活動中，Alvarez 將展示足球的策略思維如何與 Bitget 的「智慧交易」願景自然契合。 首支影片將聚焦於 Bitget Onchain ，展示用戶如何透過單一帳戶存取橫跨多個區塊鏈的數百萬種代幣，背後以 AI 驅動的鏈上信號系統提供支援，協助交易者快速、清晰地識別新興的交易機會。

LALIGA 贊助與授權總監 Javier Gurrea-Nozaleda 表示：「LALIGA 始終致力於推動創新。今次與 Bitget 的合作，彰顯了科技與體育如何攜手共進。 我們希望這一系列影片能吸引 LALIGA 球迷積極參與其中。」

Alvarez 在三支影片中皆有亮相，巧妙地在頂尖運動表現和精準交易執行之間建立起既趣味橫生而真實可信的連結。

Alvarez 表示：「能作為 LALIGA 的代表參與今次活動，我感到無比興奮。 足球是講究時機、意識和閱讀球賽能力的運動，而 Bitget 則將同等思維融入交易之中。 若能在關鍵時刻作出明智的抉擇，便能為自己創造取勝的最佳機會。」

Bitget 營銷總監 (CMO) Ignacio Aguirre Franco 補充：「Julián 完美地融合了戰略思維與獨特才華兩項特質， 而這兩項特質恰恰體現了 Bitget 正在構建的願景——打造更智慧、更整合的交易模式。 無論是 Onchain、GetAgent 還是 UEX，我們的目標始終如一：賦予每一位用戶他們需要的工具，幫助他們像冠軍級選手般思考與行動。」

每支影片都將有專屬的登陸頁面，引導用戶深入瞭解 Bitget 產品生態系統的核心功能與最新里程碑。 關於 Onchain 的影片於今日正式推出，而關於 GetAgent 和 UEX 的影片亦將隨後數週陸續與觀眾見面。

Bitget 與 LALIGA 的夥伴關係將繼續架起體育與科技之間的橋樑，透過敘事手法、頂尖人才與產品創新，改進全球觀眾認識 Web3 的方式。

關於 Bitget

Bitget 創立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（UEX），服務超過 1.2 億用戶，涵蓋數百萬種加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 及其他類別的現實世界資產，並在統一平台提供即時查詢 比特幣價格 、 以太幣價格 、 瑞波幣 (XRP) 價格 及其他加密貨幣價格的功能。 憑藉 AI 交易技術、跨比特幣、以太幣、Solana 及 BNB Chain 的多鏈代幣互操作體系，以及持續拓展的現實世界資產類別，該生態系統專注為用戶帶來更明智的交易模式。 在去中心化領域， Bitget Wallet 是一款領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該錢包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接存取 20,000 多個 DApp，平台中更整合了先進兌換功能與市場洞察工具。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官合作夥伴。 依據其全球影響力策略，Bitget 亦與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，計劃在 2027 年為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

