MoneyHero 集團攜手 InsureMO 拓展菲律賓數字保險市場

菲律賓馬尼拉, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited（NASDAQ: MNY，下稱「MoneyHero」或「本公司」），大東南亞地區領先的科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台、兼數字保險經紀服務提供商，今日宣布與保險創新基礎設施平台 InsureMO 達成策略合作，透過旗下菲律賓品牌 Moneymax，進一步拓展本地的數字保險產品服務。

儘管菲律賓是亞洲增長最快的保險市場之一，但當地保險滲透率僅約占 GDP 的 2%，遠低於區內平均的 4–5%。尤其是在車險領域，市場需求遠未被滿足，目前約只有三分之一的車輛擁有全面保險，大多數駕駛僅購買強制第三方責任險#。

為了彌補市場缺口並推動一般保險及其他產品的發展，Moneymax 將引入 InsureMO 的 API 驅動平台，加速保險公司產品上市流程，並直接連接 MoneyHero 的多元分銷渠道，讓數百萬菲律賓家庭能更快速、更便捷地線上比較與投保給類產品。

用戶價值與影響

數字體驗升級：新平台提供即時報價比較，簡化投保流程，顯著提升用戶便利性及轉換率。

廣泛觸及：MoneyHero 集團為全亞洲最大個人理財平台之一，透過 Moneymax 為數百萬菲律賓用戶提供服務，持續推動金融普及與教育。

多元產品選擇：保險公司經由 InsureMO 平台整合，可在數週內將新產品透過 Moneymax 上架，讓消費者即時獲得更多元且具競爭力的選擇和報價。

穩健商業基礎：MoneyHero 集團持續拓展與菲律賓主要保險機構（如 Malayan、StrongHold、FPG 及 SGI）的策略合作，推動整合式行銷及簡化理賠流程，進一步強化營運效率與客戶體驗，鞏固 Moneymax 作為商業合作夥伴首選的數字獲客渠道地位。

管理層觀點

InsureMO 首席營收官 Rajat Sharma 表示：「菲律賓是我們優先發展的市場，數字分銷能夠直接改善民眾獲取保險的便利性。透過與 MoneyHero 集團合作，我們讓保險業者能更快觸及客戶，也讓家庭能用更簡單的方式比較並購買所需保險。」

MoneyHero 集團首席商務官 Shravan Thakur 表示：「這次合作是我們在菲律賓擴展高利潤保險業務的重要一步，我們複製了於亞洲其他市場的成功經驗，從一般保險為起點，逐步拓展至其他保險產品線，致力於為菲律賓消費者帶來更多元的選擇與更便捷的體驗。我們近期將菲律賓辦公室擴遷至Bonifacio Global City，結合 InsureMO API 平台的接入，將更有效支持商業夥伴及消費者的多元需求。」

#參考資料：Verified Market Research《Philippines Motor Insurance Market Size, Share & Forecast》： https://www.verifiedmarketresearch.com/product/philippines-motor-insurance-market/

關於 MoneyHero 集團

MoneyHero Limited（納斯達克：MNY）是一家以科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台，為消費者提供可實踐的見解，幫助他們自信地發掘、比較並選擇最合適的金融產品，以數據智能和無縫數碼體驗橫跨保險及銀行解決方案。該公司的業務遍及新加坡、香港、台灣和菲律賓。 其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly，以及 B2B 平台 Creatory。 該公司亦持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權， 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司， 即馬來西亞最大型 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 截至 2025 年 6 月 30 日擁有超過 270 個商業合作夥伴；截至 2025 年 6 月 30日止 3 個月，其平台每月獨立用戶數為 530 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長 Richard Li。詳情請瀏覽： www.MoneyHeroGroup.com 。