TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q3 2025

Selskabsmeddelelse

Nr. 246/2025

Tvis, 25. november 2025



Kvartalsrapport Q3 2025 (1. juli – 30. september)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2024)

Stabil salgs­vækst og forbedringer af bruttomarginen på trods af et volatilt marked.

CEO Torben Paulin:

“Salget i tredje kvartal udviklede sig i tråd med vores forventninger, med vækst i både B2B- og B2C-segmenterne. Det samlede salg i kvartalet steg med 4% i forhold til året før til DKK 289 millioner, svarende til en organisk vækst på 3%.

Ordreindgangen forbedredes i løbet af kvartalet med høj encifret vækst i kerneforretningen samlet set og tocifret vækst i B2C-segmentet. I B2B-segmentet faldt projektordrer en smule i forhold til året før, mens ordrer fra byggefirmaer af nøglefærdige boliger viste en stærkt positiv udvikling.

Bruttomarginen steg til 21,4% i Q3, sammenlignet med 20,3% i Q3 2024, primært drevet af højere gennemsnitlige salgspriser, hjulpet af ændringer i salgsmixet og fortsatte effektivitetsgevinster i produktionen og forsyningskæden.

Justeret EBIT var stort set uændret i forhold til året før på DKK 16,6 millioner sammenlignet med DKK 16,7 millioner i Q3 2024, svarende til en justeret EBIT-margin på 5,8% (Q3 2024: 6,0%). Driftsomkostningerne steg i kvartalet, hovedsageligt som følge af opkøbet af detailbutikker tidligere på året, hvilket oversteg det ekstra bruttobidrag fra disse aktiviteter. De opkøbte detailbutikker vil blive videresolgt, så snart vi har fundet egnede nye franchisetagere til at drive dem, og dermed bør stigningen i driftsomkostningerne være af midlertidig karakter.

Den frie pengestrøm udgjorde DKK 4 millioner i Q3 sammenlignet med DKK 6 millioner i samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært en negativ udvikling i arbejdskapitalen, drevet af detailaktiviteter og højere lagerniveauer. CAPEX beløb sig til DKK 7,9 millioner (Q3 2024: DKK 7,6 millioner), primært relateret til det igangværende ERP-implementeringsprojekt.

På baggrund af resultaterne for årets første ni måneder og den aktuelle udvikling i ordreindgangen i løbet af Q3, indsnævrer TCM Group sin forventning til hele 2025. Selskabet forventer nu en omsætning i intervallet DKK 1.260–1.280 millioner (tidligere DKK 1.250–1.300 millioner) og et justeret EBIT i intervallet DKK 93–100 millioner (tidligere DKK 90–110 millioner).

TCM overtager det fulde ejerskab af Celebert den 25. november 2025. Celebert er medtaget i vores koncernregnskab for december måned. Det vurderes at have en ubetydelig effekt på TCM’s tal for 2025.

Finansielle nøgletal 3. kvartal 2025

Omsætningen blev DKK 288,9 millioner (DKK 277,7 millioner) svarende til en vækst på 4,1%.

Justeret EBITDA DKK 25,4 millioner (DKK 26,0 millioner). Justeret EBITDA margin var 8,8% (9,4%).

Justeret EBIT DKK 16,6 millioner (DKK 16,7 millioner). Justeret EBIT margin var 5,8% (6,0%).

Engangsposter havde en samlet indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,0 millioner).

EBIT på DKK 16,6 millioner (DKK 16,7 millioner), svarende til en EBIT-margin på 5,8% (6,0%).

Periodens resultat på DKK 9,6 millioner (DKK 8,8 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 4,2 millioner (DKK 6,0 millioner).

Cash conversion ratio var 75,0% (119,1%).

Finansielle nøgletal 9 måneder 2025

Omsætningen blev DKK 946,1 millioner (DKK 902,4 millioner) svarende til en vækst på 4,8%.

Justeret EBITDA DKK 94,0 millioner (DKK 87,1 millioner). Justeret EBITDA margin var 9,9% (9,7%).

Justeret EBIT DKK 67,4 millioner (DKK 60,5 millioner). Justeret EBIT margin var 7,1% (6,7%).

Engangsposter havde en samlet indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,0 millioner).

EBIT på DKK 67,4 millioner (DKK 60,5 millioner), svarende til en EBIT-margin på 7,1% (6,7%).

Periodens resultat på DKK 43,9 millioner (DKK 34,7 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 32,7 millioner (DKK 44,4 millioner).

Cash conversion ratio var 75,0% (119,1%).

Finansielle forventninger for helåret 2025 er en omsætning i niveauet DKK 1.260-1.280 millioner med indtjening (justeret EBIT) i niveauet DKK 93-100 millioner.





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret onsdag den 25. november 2025 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/zytkbocx.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register-conf.media-server.com/register/BI784ef4aab55e44a780f6a9775a2b77ea.

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

