Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 17. november til 21. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.549.750 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 240,7294 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 17. november OSE 295.250 246,2584 72.707.792,60 CEUX TQEX 18. november OSE 299.500 243,4262 72.906.146,90 CEUX TQEX 19. november OSE 319.000 240,4622 76.707.441,80 CEUX TQEX 20. november OSE 307.000 239,3241 73.472.498,70 CEUX TQEX 21. november OSE 329.000 234,8832 77.276.572,80 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.549.750 240,7294 373.070.452,80 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 3.281.559 244,3073 801.708.975,09 CEUX TQEX Totalt 3.281.559 244,3073 801.708.975,09 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 4.831.309 243,1597 1.174.779.427,89 CEUX TQEX Totalt 4.831.309 243,1597 1.174.779.427,89





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 48.846.281 egne aksjer, tilsvarende 1,91% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 38.153.619 egne aksjer. tilsvarende 1,49% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg