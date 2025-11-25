Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 17. november til 21. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.549.750 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 240,7294 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|17. november
|OSE
|295.250
|246,2584
|72.707.792,60
|CEUX
|TQEX
|18. november
|OSE
|299.500
|243,4262
|72.906.146,90
|CEUX
|TQEX
|19. november
|OSE
|319.000
|240,4622
|76.707.441,80
|CEUX
|TQEX
|20. november
|OSE
|307.000
|239,3241
|73.472.498,70
|CEUX
|TQEX
|21. november
|OSE
|329.000
|234,8832
|77.276.572,80
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.549.750
|240,7294
|373.070.452,80
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.281.559
|244,3073
|801.708.975,09
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.281.559
|244,3073
|801.708.975,09
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|4.831.309
|243,1597
|1.174.779.427,89
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|4.831.309
|243,1597
|1.174.779.427,89
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 48.846.281 egne aksjer, tilsvarende 1,91% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 38.153.619 egne aksjer. tilsvarende 1,49% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg