Aktsiaseltsi Infortar dividendimakse ex-päev

Aktsiaselts Infortar maksab aktsionäridele 2024. aasta majandusaasta eest dividendi teise osa makse netosummas 1,5 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 4. detsember 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) on 3. detsember 2025. Alates sellest kuupäevast aktsiaid omandanud isik ei ole õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest 15. detsembril 2025.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile