STMicroelectronics simplifie l’intégration des appareils pour la maison intelligente avec la première puce de l’industrie NFC Matter

Matter 1.5 améliore l’expérience utilisateur à la maison grâce à un appairage NFC réussi du premier coup pour plusieurs appareils, aussi rapide et simple que de payer avec son téléphone.

Première puce sécurisée sur le marché qui prend en charge la nouvelle spécification réseau Matter 1.5 pour la maison intelligente, prête à être intégrée dans les appareils domotiques.

Genève, le 25 novembre 2025 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a dévoilé une puce NFC sécurisée conçue pour rendre les réseaux domestiques plus rapides et plus faciles à installer et à étendre, en tirant parti de la dernière norme Matter pour la maison intelligente. La puce ST25DA-C de ST permet aux utilisateurs d’ajouter en une seule étape des éclairages, des contrôles d’accès, des caméras de sécurité ou tout autre appareil IoT à leur réseau domestique, simplement en approchant leur téléphone. Cette puce est la première solution commerciale à intégrer les améliorations récemment publiées dans Matter, la dernière norme open source qui rend désormais les appareils de la maison intelligente sécurisés, fiables et faciles à utiliser.

« L’intégration de l’appairage NFC dans Matter 1.5 est une amélioration appropriée pour l’expérience utilisateur de la maison intelligente. Notre puce ST25DA-C, première sur le marché, capitalise sur cette fonctionnalité pour simplifier la mise en service des appareils grâce à la fonction “tap-to-pair”. Cela réduit la complexité de l’installation, notamment dans les environnements difficiles d’accès, grâce à une connectivité sans batterie activée par NFC. Cette avancée s’inscrit parfaitement dans la dynamique plus large du marché de la maison intelligente, qui vise des consommateurs accordant de plus en plus d’importance à la simplicité d’utilisation, à l’interopérabilité et à la sécurité. Les dispositifs Matter compatibles NFC sont appelés à jouer un rôle clé dans l’adoption accrue de ces technologies », a déclaré David Richetto, Vice-Président Groupe, Directeur Général de la Division Connected Security chez STMicroelectronics.

« Matter est une norme importante pour l’industrie de la maison intelligente, permettant une communication fluide entre les appareils, les applications mobiles et les services cloud. Son principal avantage est de simplifier la technologie pour les consommateurs non experts, ce qui pourrait accélérer l’adoption des appareils connectés. La nouvelle puce NFC sécurisée ST25DA-C de STMicroelectronics est un exemple de solutions de nouvelle génération qui prend en charge cette norme, apportant aux fabricants d’appareils les outils nécessaires pour développer la prochaine génération de produits pour la maison intelligente », a déclaré Shobhit Srivastava, Senior Principal Analyst chez Omdia.

Informations techniques

Utilisation améliorée : La nouvelle puce ST de type 4 conforme à la norme NFC Forum améliore significativement l’expérience utilisateur en tirant parti de la technologie NFC présente dans la plupart des smartphones. La mise en service des appareils compatibles NFC est plus rapide, plus fiable et plus sécurisée comparée aux appairages conventionnels utilisant des technologies telles que Bluetooth® ou les codes QR, qui ne sont pas toujours possibles.

La puce NFC sécurisée ST25DA-C peut effectuer les opérations cryptographiques nécessaires à la mise en service des appareils Matter en utilisant la récupération d’énergie à partir du champ RF. Ce mécanisme permet aux utilisateurs de démarrer rapidement en ajoutant des appareils non alimentés par leur réseau domotique. Cela simplifie également l’installation simultanée de plusieurs accessoires.

Centrée sur la sécurité : La puce ST25DA-C apporte une sécurité renforcée aux maisons intelligentes, en s’appuyant sur l’expertise éprouvée de ST dans les éléments sécurisés embarqués pour protéger des actifs grâce à l’authentification des appareils, au stockage sécurisé des clés cryptographiques, des certificats et des identifiants réseau.

Basée sur un hardware certifié Common Criteria, la puce ST25DA-C vise également la certification selon la norme d’évaluation de la sécurité GlobalPlatform pour les plateformes IoT (SESIP niveau 3).

Disponibilité : La puce ST25DA-C est disponible pour évaluation et échantillonnage dans un boîtier compact DFN8, avec une production en série prévue pour débuter en 2026. La documentation détaillée, les échantillons et les kits d’évaluation sont disponibles via les représentants commerciaux locaux de ST.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

