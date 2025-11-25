WENDEL: Signing of the acquisition agreement of Committed Advisors

Signing of the acquisition agreement of Committed Advisors



Wendel announced on October 24, 2025, that it had entered into exclusive negotiations to acquire a controlling stake in Committed Advisors (“Committed Advisors” or “CA”) from its founding partners, who would also reinvest all of their net proceeds in Committed Advisors funds as part of the envisaged transaction.



The agreement to acquire Committed Advisors was signed on November 24, 2025. Subject to the satisfaction of the conditions for completion (including regulatory approvals), the transaction is expected to be completed in Q1 2026.



Agenda



Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025



Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)



Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)



Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale



Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)



À propos de Wendel



Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 40 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre.



Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène

de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel





