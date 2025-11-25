RAMSAY SANTE : communiqué de presse du 25 novembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 novembre 2025

Point sur la revue par Ramsay Health Care Limited de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Générale de Santé

Le 27 février 2025, Ramsay Générale de Santé prenait acte de l’annonce de son actionnaire de référence australien Ramsay Health Care Limited relative à la revue de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Générale de Santé.

Ce jour, Ramsay Générale de Santé prend note du communiqué de presse publié par Ramsay Health Care Limited annonçant avoir finalisé cette revue avec l’appui de Goldman Sachs.

Aux termes dudit communiqué, Ramsay Health Care Limited précise que son conseil d’administration et son management sont engagés à mettre en œuvre l’une des options envisagées dans le cadre de cette revue stratégique, et que le marché sera tenu informé de l’avancement de ce projet au plus tard lors de la publication des résultats semestriels de Ramsay Health Care Limited en février 2026.

Le communiqué de presse de Ramsay Health Care Limited peut être consulté sur son site internet (www.ramsayhealth.com).

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens, le groupe accueille 13 millions de patients chaque année dans 492 établissements répartis dans 5 pays (France, Suède, Norvège, Danemark, Italie).

En tant que Société à mission, Ramsay Santé couvre l’ensemble des parcours de soins en Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins Médicaux et de Réadaptation, Santé Mentale et Centres médicaux, vecteur d’un engagement constant en faveur de l’innovation permettant d’améliorer la santé de chacun et d’assurer un accès équitable et sécurisé à des soins de qualité.

