eQ uudistaa kiinteistörahastojen talousraportoinnin

Lehdistötiedote

25.11.2025, klo 10:00

eQ uudistaa eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -rahastojen talousraportoinnin. Suomen neljänneksi suurimpana kiinteistösijoittajana eQ alkaa raportoida kiinteistörahastoista olennaisilta osin listattujen kiinteistöyhtiöiden tapaan.

Listatuilla yhtiöillä on laajat, sääntelyn määrittämät talousraportointivaateet. Rahastojen raportointivaatimukset ovat näitä selvästi suppeammat. Nyt julkaistava eQ:n kiinteistörahastojen talouskatsaus Q3/2025 laajentaa ja syventää merkittävästi taloudellista raportointia. eQ julkaisee katsauksen jatkossa neljännesvuosittain rahastojen nettisivuilla, joilla kerrotaan myös vuoden 2026 julkaisupäivät.

”Tavoitteenamme on läpinäkyvyyden, avoimuuden ja vertailtavuuden parantaminen ja toivomme, että tällaisesta katsauksesta muodostuisi jatkossa suomalaisten kiinteistörahastojen talousraportoinnin standardi. Asiakaskuntamme koostuu pääosin instituutiosijoittajista, mutta asiakkaanamme on myös pienempiä sijoittajia. Haluamme, että informaatio on tasapuolisesti kaikkien saatavilla.” toteaa eQ:n kiinteistösijoitusten johtaja Jennifer Eloheimo.

”Tämä uudistus on meille strateginen valinta. Kiinteistörahastojen osalta on käyty myös julkista keskustelua siitä, pitäisikö sääntelyä muuttaa. Sääntely on mielestämme riittävää, mutta rahastojen tulisi raportoida toiminnastaan avoimemmin ja yhteismitallisemmin. Alan tulee itse kehittää toimintaansa ja haluamme merkittävänä alan toimijana olla kehityksen etulinjassa.” Eloheimo jatkaa.

eQ järjestää kiinteistörahastojen talousraportoinnin uudistukseen liittyen tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille. Tiedotustilaisuudessa esitellään kiinteistörahastojen uudistetut raportit. Tiedotustilaisuus järjestetään 25.11.2025 klo 14:30 alkaen eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5 krs, 00100 Helsinki.

Kiinteistörahastojen uudistetut talousraportit ovat saatavilla seuraavilta sivuilta:

https://www.eq.fi/fi/funds/eq-yhteiskuntakiinteistot

https://www.eq.fi/fi/funds/eq-liikekiinteistot

Helsinki 25.11.2025

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Jennifer Eloheimo, johtaja, kiinteistösijoitukset / +358 50 547 3660 / jennifer.eloheimo@eq.fi

Aku Väliaho, talousjohtaja, kiinteistösijoitukset / +358 40 559 2772 / aku.valiaho@eq.fi

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.