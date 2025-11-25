Rebâtir les pêches canadiennes est essentiel au rétablissement des océans et à la prospérité des régions côtières

OTTAWA, Ontario, territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouvel audit des pêches démontre que la gestion scientifique et la collaboration avec les peuples autochtones faciliteraient le rétablissement des populations de poissons épuisées, mais seulement si le gouvernement fédéral agit rapidement et systématiquement pour combler les lacunes persistantes.

L’Audit des pêches 2025, neuvième évaluation annuelle d’Oceana Canada sur les pêches maritimes gérées par le gouvernement fédéral, fait état des progrès accomplis et des lacunes persistantes dans les initiatives de rétablissement canadiennes. 34 % des stocks gravement épuisés font désormais l’objet de plans de rétablissement et les aspects relatifs aux changements climatiques sont désormais abordés de façon plus transparente, mais le portrait global demeure préoccupant. Un tiers de tous les stocks ont un état de santé incertain, un autre tiers est épuisé, et la majorité est toujours sans protection en vertu des dispositions de rétablissement de la Loi sur les pêches, lesquelles visent à prévenir l’épuisement à long terme.

« Des stocks halieutiques sains représentent un atout stratégique pour l’économie canadienne des produits de la mer et notre leadership mondial », a déclaré Rebecca Schijns, scientifique des pêches chez Oceana Canada. « Dans un contexte d’incertitude économique, de volatilité climatique et de tensions commerciales mondiales, le gouvernement fédéral doit accélérer ses progrès pour une gestion efficace des pêches. Le Canada ne peut se permettre de stagner alors que la prospérité est à notre portée. »

L’importance du rétablissement

Les pêches canadiennes constituent un pilier de l’économie océanique, employant plus de 72 000 personnes et générant 4,6 milliards par année. Des pêches saines sont indispensables pour :

Assurer la sécurité à long terme et l’accès aux pêcheurs et les communautés côtières qui en dépendent.

Renforcer la sécurité alimentaire, rétablir la biodiversité et améliorer la résilience climatique.

Positionner le Canada à titre de chef de file mondial dans le domaine des protéines à faible teneur en carbone.

Accélérer le rétablissement des stocks halieutiques est également prudent sur le plan financier : le rétablissement réduit les pertes à long terme, renforce la résilience des zones côtières et soutient les communautés pendant les périodes de perturbations économiques et climatiques.

Lacunes critiques

La santé des stocks de poissons reste faible . Un tiers des populations de poissons marins et d’invertébrés est épuisé, un tiers est en zone de prudence, et un tiers reste incertain.

. Un tiers des populations de poissons marins et d’invertébrés est épuisé, un tiers est en zone de prudence, et un tiers reste incertain. Les mesures de rétablissement sont trop lentes. 12 nouveaux plans de rétablissement prévus pour 2025 couvrent désormais un tiers des stocks critiques, et leur mise en œuvre entraîne de meilleures décisions. Cependant, les exigences légales ne s’appliquent toujours qu’à 30 des quelque 200 populations gérées par le fédéral. Ces retards augmentent les pertes et gonflent les futurs coûts de rétablissement.

12 nouveaux plans de rétablissement prévus pour 2025 couvrent désormais un tiers des stocks critiques, et leur mise en œuvre entraîne de meilleures décisions. Cependant, les exigences légales ne s’appliquent toujours qu’à 30 des quelque 200 populations gérées par le fédéral. Ces retards augmentent les pertes et gonflent les futurs coûts de rétablissement. La science toujours mise de côté dans les grandes décisions : Plusieurs décisions relatives aux quotas pour 2025 ont dérogé aux avis scientifiques, notamment le quota de morue du Nord qui a été doublé, une mesure qui, selon l’évaluation de Pêches et Océans Canada, entraîne un risque de 71 % de déclin des stocks dans les trois ans.

Plusieurs décisions relatives aux quotas pour 2025 ont dérogé aux avis scientifiques, notamment le quota de morue du Nord qui a été doublé, une mesure qui, selon l’évaluation de Pêches et Océans Canada, entraîne un risque de 71 % de déclin des stocks dans les trois ans. Les systèmes de connaissances autochtones sont sous-estimés : Des initiatives conjointes, comme le plan de restauration du hareng du Pacifique à Haida Gwaii, démontrent l’importance de combiner les savoirs autochtones avec la science occidentale. Cependant, il faudra des réformes politiques pour assurer une gestion globale et équitable.

Des initiatives conjointes, comme le plan de restauration du hareng du Pacifique à Haida Gwaii, démontrent l’importance de combiner les savoirs autochtones avec la science occidentale. Cependant, il faudra des réformes politiques pour assurer une gestion globale et équitable. Les lacunes au niveau des poissons-fourrages et des changements climatiques menacent les pêches et les écosystèmes. La moitié des stocks de poissons-fourrages majeurs, dont le capelan et le hareng de l’Atlantique, n’ont pas de points de référence essentiels. En 2024, 90 % des débarquements de poissons-fourrages provenaient de stocks critiques, prudents ou incertains. 43 % des stocks ne tiennent pas compte des aspects climatiques, et la plupart ne disposent pas de mesures de gestion adaptées au climat.



Recommandations d’Oceana Canada à la ministre des Pêches, Joanne Thompson

Afin d’inverser le déclin et d’accélérer la reprise nationale des pêches sauvages, Oceana Canada recommande au ministre de prioriser les mesures suivantes :



Durabilité des pêches : Protéger tous les stocks gérés par le fédéral en vertu des dispositions relatives aux stocks de la Loi sur les pêches, afin de renforcer la gestion fondée sur la science et d’améliorer la crédibilité du Canada dans le commerce mondial de la pêche.

Protéger tous les stocks gérés par le fédéral en vertu des dispositions relatives aux stocks de la Loi sur les pêches, afin de renforcer la gestion fondée sur la science et d’améliorer la crédibilité du Canada dans le commerce mondial de la pêche. Approche écosystémique : Élargir la politique sur les espèces fourragères à tous les poissons-fourrages, afin de rétablir les fondements de la chaîne alimentaire océanique qui soutient la pêche commerciale et la productivité à long terme.

Élargir la politique sur les espèces fourragères à tous les poissons-fourrages, afin de rétablir les fondements de la chaîne alimentaire océanique qui soutient la pêche commerciale et la productivité à long terme. Réconciliation autochtone : Intégrer les systèmes de connaissances autochtones dans la législation, les politiques et les accords de gestion collaborative des pêches.

: Intégrer les systèmes de connaissances autochtones dans la législation, les politiques et les accords de gestion collaborative des pêches. Approche de précaution et adaptation au climat : Investir dans des évaluations ponctuelles des stocks, surveiller toutes les captures, attribuer un statut à tous les stocks incertains et bâtir des pêches résilientes aux changements climatiques.

: Investir dans des évaluations ponctuelles des stocks, surveiller toutes les captures, attribuer un statut à tous les stocks incertains et bâtir des pêches résilientes aux changements climatiques. Transparence et responsabilité : Publier des plans de gestion et les registres consultatifs en temps opportun, en assurant une participation étendue et équitable à la prise de décisions en matière de pêche.



« La réalisation de ces mesures permettra de traduire les lois et les engagements du Canada en une reconstruction concrète dans l’eau », a déclaré Mme Schijns. « C’est une stratégie nécessaire pour protéger l’industrie de la pêche et restaurer la biodiversité, la sécurité alimentaire et le tissu culturel des communautés qui dépendent du poisson. »

Consulter le rapport complet

Téléchargez l’Audit des pêches 2025 et ses conclusions détaillées au www.oceana.ca/RebuildAbundance.



