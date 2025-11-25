Nouveau document d’orientation publié pour renforcer la résilience climatique du littoral

WATERLOO, Ontario, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada possède une côte marine deux fois plus longue que celle de tout autre pays et partage quatre Grands Lacs avec les États-Unis. Un nouveau rapport avertit que, sans planification coordonnée, les collectivités littorales feront face à une augmentation des inondations et de l’érosion à mesure que les changements climatiques s’accélèrent.

Le Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, en collaboration avec le Conseil canadien des normes, a élaboré de nouvelles lignes directrices nationales pour aider les gouvernements et les collectivités à renforcer la résilience du littoral. Le rapport, intitule Gestion des risques croissants : pour un littoral canadien résilient au climat propose un cadre pratique pour développer des plans régionaux de gestion du littoral (PGRL) qui intègrent la science, les politiques et les priorités locales.

Au cours des dernières semaines, la vulnérabilité du littoral canadien est devenue évidente lorsque les restes de l’ouragan Melissa ont forcé des évacuations à Terre-Neuve-et-Labrador, les vents poussant les eaux par-dessus les digues. À mesure que les tempêtes et les ouragans s’intensifient en raison de changements climatiques irréversibles, le renforcement des littoraux marins et des Grands Lacs est essentiel pour protéger les collectivités et maintenir la capacité du Canada à assurer le commerce par ses ports côtiers.

Le nouveau document d’orientation s’aligne sur les recommandations de la récente conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30), qui soulignent la nécessité de préparer les littoraux du monde aux impacts croissants des ondes de tempête et de l’élévation du niveau de la mer. Selon l’Organisation météorologique mondiale, le niveau moyen des mers augmente d’environ 5 mm par an. Malgré ces risques croissants, le Canada ne dispose pas d’une approche nationale coordonnée en matière de gestion du littoral.

« Les lacunes actuelles dans les normes côtières ont laissé les collectivités littorales vulnérables aux impacts croissants des changements climatiques », a déclaré Chantal Guay, chef de la direction du Conseil canadien des normes. « En offrant une orientation propre au contexte canadien, ce rapport guidera nos collectivités vers des recommandations concrètes pour relever des défis régionaux uniques. »



Les lignes directrices présentent neuf étapes vers la protection régionale du littoral, notamment la création de comités régionaux, la mobilisation des gouvernements autochtones et des titulaires de droits, et l’intégration des résultats aux systèmes de gestion des urgences, en cohérence avec la norme internationale ISO 31000 sur la gestion du risque.

« Protéger le littoral du Canada est essentiel à notre résilience climatique nationale », a déclaré la Dre Anabela Bonada, directrice générale, science du climat, Centre Intact. « Ce document d’orientation fournit des recommandations claires pour permettre aux gouvernements de planifier de façon collaborative, de respecter les droits de gouvernance autochtones et d’investir dans des solutions pour le littoral qui protégeront les populations, les biens et les écosystèmes pour les générations à venir. »

Principales recommandations du rapport :

Combiner solutions naturelles et infrastructures techniques pour renforcer la résilience.

Co-élaborer les stratégies avec les gouvernements autochtones et veiller à ce que leur leadership guide les décisions à chaque étape.

Gérer le littoral en fonction du mouvement naturel de l’eau et des sédiments dans le paysage.

Mettre en place des lois et des politiques claires afin que tous suivent la même approche.

Renforcer la coordination et la collaboration entre tous les ordres de gouvernement.





Les lignes directrices visent à soutenir tous les ordres de gouvernement et les gouvernements autochtones, ainsi que les offices de protection de la nature, les partenaires industriels et les organisations communautaires, alors qu’ils travaillent à intégrer la résilience climatique dans la prise de décision liée au littoral.

« En nous appuyant sur l’expérience internationale et les savoirs traditionnels, nous pouvons bâtir des littoraux à la fois résilients au climat et socialement équitables », a affirmé Kathryn Bakos, directrice générale, finances et résilience, Centre Intact. « Ce rapport rapproche le Canada de la coordination nationale nécessaire pour protéger les collectivités et les infrastructures face aux risques croissants. »

À propos du Conseil canadien des normes



Depuis 1970, le CCN contribue à rendre la vie plus sûre, plus saine, plus prospère et plus durable pour les personnes, les collectivités et les entreprises au Canada grâce au pouvoir de la normalisation. Le CCN collabore avec un vaste réseau de partenaires au pays et à l’international, agissant comme la voix du Canada en matière de normes et d’accréditation sur la scène mondiale. Pour en savoir plus : https://www.scc-ccn.ca

