Aktietilbagekøb i PARKEN Sport & Entertainment A/S: Transaktioner i uge 47

Den 4. februar 2025 offentliggjorde PARKEN Sport & Entertainment A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 30 mio. kr. og maksimalt 400.000 aktier á nominelt kr. 20,00 pr. stk. i perioden fra 4. februar 2025 til senest 31. december 2025 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2 / 2025.
Programmet bliver udført i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 foretaget følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris
(DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|6.911
|128,5787
|888.607,63
|18. november 2025
|831
|130,0000
|108.030,00
|19. november 2025
|242
|130,0000
|31.460,00
|I alt akkumuleret i uge 47
|1.073
|130,0000
|139.490,00
|I alt akkumuleret
under aktietilbagekøbsprogrammet
|7.984
|128,7697
|1.028.097,63
På baggrund af ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0,08085 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital. Hertil skal tillægges PARKEN Sport & Entertainment A/S’ allerede eksisterende beholdning af egne aktier på 105.689 stk. svarende til 1,07025 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret form for hver transaktion vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Henrik Møgelmose
Bestyrelsesformand
Attachments