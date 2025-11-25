Aktietilbagekøb i PARKEN Sport & Entertainment A/S: Transaktioner i uge 47

Den 4. februar 2025 offentliggjorde PARKEN Sport & Entertainment A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 30 mio. kr. og maksimalt 400.000 aktier á nominelt kr. 20,00 pr. stk. i perioden fra 4. februar 2025 til senest 31. december 2025 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2 / 2025.

Programmet bliver udført i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet ”Safe Harbour-reglerne”. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 foretaget følgende transaktioner: 

 Antal aktierGennemsnitlig købspris
(DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
    
Akkumuleret fra sidste meddelelse6.911128,5787888.607,63
18. november 2025831130,0000108.030,00
19. november 2025242130,000031.460,00
I alt akkumuleret i uge 471.073130,0000139.490,00
I alt akkumuleret
under aktietilbagekøbsprogrammet		7.984128,76971.028.097,63

På baggrund af ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0,08085 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital. Hertil skal tillægges PARKEN Sport & Entertainment A/S’ allerede eksisterende beholdning af egne aktier på 105.689 stk. svarende til 1,07025 % af PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktiekapital.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret form for hver transaktion vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

