25.11.2025 klo 13.30

Nokia julkistaa osakkeidensa poistamisen Pariisin pörssistä

Espoo — Nokia Oyj (”Nokia”) tiedotti 4.11.2025, että sen hallitus on päättänyt hakea Nokian osakkeiden (ISIN: FI0009000681) poistamista Euronext Paris -säännellyltä markkinalta (“Euronext Pariisi”). Euronext Pariisin hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja osakkeiden odotetaan poistuvan Euronext Pariisin pörssilistalta 31. joulukuuta 2025.

Nokian osakkeet listattiin Euronext Pariisiin huhtikuussa 2015 Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä, sillä osakkeenomistajille haluttiin taata kaupankäynnin jatkuvuus Ranskassa. Päätös osakkeiden poistamisesta listalta perustuu kaupankäyntivolyymeihin, kustannuksiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät osakkeiden listaukseen Euronext Pariisissa.

Euronext Pariisin hallitus on hyväksynyt osakkeiden poistamisen Euronext Pariisin pörssilistalta. Osakkeiden poistaminen listalta ei vaikuta Nokian päivittäiseen toimintaan Ranskassa, eikä Nokian osakkeiden listaukseen Nasdaq Helsingissä tai New Yorkin pörssissä, missä Nokian osakkeilla käydään kauppaa American Depositary Shares -osaketalletustodistusten muodossa.

Osakkeenomistajat voivat halutessaan myydä Euronext Pariisissa listatut ja Euroclear Francen kautta omistetut Nokian osakkeet ("Nokia Euronext -osakkeet") vapaaehtoisen myyntijärjestelyn kautta, joka toteutetaan Euronext Pariisin sääntöjen mukaisesti (“Myyntijärjestely”).

Nokia Euronext -osakkeiden haltijoilla on seuraavat vaihtoehdot:

Jättää osallistumatta Myyntijärjestelyyn ja pitää kaikki omistamansa Nokia Euronext -osakkeet. Nokia Euronext -osakkeilla voi käydä kauppaa Euronext Pariisissa osakkeiden listalta poistamiseen asti. Sen jälkeen niillä voi käydä kauppaa Nasdaq Helsingissä Euroclear Finlandin kautta osakkeenomistajan käyttämän sijoituspalveluntarjoajan ja tämän säilytysjärjestelyjen niin salliessa; tai

Osallistua Myyntijärjestelyyn (kuvattu alla) myydäkseen Nokia Euronext -osakkeensa tai osan niistä Euronext Pariisin sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Nokia Euronext -osakkeiden haltijat voivat käydä kauppaa Euronext Pariisissa 30. joulukuuta 2025 asti, mikä on viimeinen kaupankäyntipäivä ennen osakkeiden poistamista pörssilistalta.

Myyntijärjestely

Niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat myydä kaikki tai osan Nokia Euronext -osakkeistaan Myyntijärjestelyn kautta, on pyydettävä sijoituspalveluntarjoajaansa toimittamaan Nokia Euronext -osakkeensa Société Généralelle 2.–15.12.2025 välisenä aikana (mukaan luettuna nämä päivämäärät).

Société Généralelle toimitetut Nokia Euronext -osakkeet myydään Nasdaq Helsingissä 2.1.2026 alkaen myyntihetkellä vallitsevaan markkinahintaan. Nokia ei ole osapuolena Myyntijärjestelyyn toimitettujen Nokia Euronext -osakkeiden myynnissä, ja Société Générale toteuttaa järjestelyn itsenäisesti ilman Nokian osallistumista.

Société Générale laskee Myyntijärjestelyssä myytyjen Nokia Euronext -osakkeiden keskimääräisen myyntihinnan ja tilittää myyntituotot Myyntijärjestelyyn osallistuville osakkeenomistajille sen jälkeen, kun myynnistä saadut varat on vastaanotettu kokonaisuudessaan.

Nokia maksaa keskittämis- ja välityspalkkiot, jotka liittyvät Société Généralelle osana Myyntijärjestelyä toimitettujen Nokia Euronext -osakkeiden myyntiin.

Kuvaus Myyntijärjestelystä sisältyy myös Euronextin tiedotteeseen, joka julkaistaan 27.11.2025.

Nokia tai Société Générale eivät voi taata vapaaehtoisen Myyntijärjestelyn kautta myytyjen Nokia Euronext -osakkeiden lopullista myyntihintaa. Myyntijärjestely on palvelu, jonka avulla Nokia Euronext -osakkeiden haltija voi myydä osakkeitaan niin halutessaan.

Nokia Euronext -osakkeiden haltijat voivat päättää olla osallistumatta Myyntijärjestelyyn tai olla ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin, jolloin ei ole takeita ehdoista, joita heidän sijoituspalveluntarjoajansa soveltavat sen jälkeen, kun osakkeet on poistettu Euronext Pariisin pörssilistalta. Osakkeenomistajia kannustetaan ottamaan yhteyttä omiin talous-, vero- ja lainopillisiin neuvonantajiinsa ennen prosessiin osallistumista koskevan päätöksen tekemistä.

Seuraavassa taulukossa on suuntaa-antava yhteenveto Myyntijärjestelyn ja listalta poistamisen aikataulusta. Nokia pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin:

Tapahtuma Päivämäärä Euronextin tiedote Myyntijärjestelystä 27.11.2025 Myyntijärjestelyyn osallistuminen alkaa 2.12.2025 Myyntijärjestelyyn osallistuminen päättyy 15.12.2025 Viimeinen kaupankäyntipäivä Nokian osakkeilla Euronext Pariisissa 30.12.2025 Nokian osakkeiden poistaminen Euronext Pariisin pörssilistalta 31.12.2025 Myyntijärjestelyyn toimitettujen Nokia Euronext -osakkeiden myynti Nasdaq Helsingissä 2.1.2026 alkaen Myynnin nettotuottojen kohdentaminen asianomaisille rahoituslaitoksille Mahdollisimman pian keskimääräisen myyntihinnan määrittämisen ja varojen vastaanottamisen jälkeen

Myyntijärjestelyyn osallistuvia osakkeenomistajia muistutetaan markkinahinnan muutoksiin liittyvistä riskeistä sillä välin, kun heidän Nokia Euronext -osakkeensa on toimitettu vapaaehtoiseen Myyntijärjestelyyn osallistumista varten Société Généralelle ja kunnes he vastaanottavat myyntivarat keskimääräisen myyntihinnan määrittämisen jälkeen. Nokia Euronext -osakkeiden toimitus Myyntijärjestelyyn on sitova eikä osakkeenomistaja voi peruuttaa sitä.

Osakkeenomistajia kannustetaan ottamaan yhteyttä sijoituspalveluntarjoajiinsa saadakseen lisätietoja Myyntijärjestelyyn osallistumisesta.

Lisätietoja tullaan julkaisemaan Nokian verkkosivuilla julkistettavassa Usein kysytyt kysymykset -osiossa.

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Nokia Bell Labsin innovaatioiden vauhdittamana asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

