Ouverture de bonap – la nouvelle aire gourmande d’Alexis Nihon

MONTREAL, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- bonap – la nouvelle aire gourmande d’Alexis Nihon – est ouverte! La communauté peut maintenant s’y retrouver pour découvrir l’espace rénové et y vivre des moments toujours gourmands.

« La création de cette nouvelle aire de restauration représente un investissement d’envergure pour Cominar, » explique Marie-Andrée Boutin, cheffe du développement et de l’exploitation chez Cominar. « En plus de renforcer l’attractivité du centre dans l’écosystème commercial montréalais, il contribue au dynamisme du quartier. »

Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la vie du centre Alexis Nihon et reflète comme jamais la volonté de Cominar d’offrir à la communauté des lieux de rassemblement actuels, inclusifs et agréables.

Une offre appétissante pensée pour la communauté

Avec la rénovation, l’aire gourmande s’est agrandie pour accueillir dorénavant 13 restaurants. La sélection, conçue pour répondre aux besoins des consommateurs, rassemble des restaurants rapides à la signature unique. Une dizaine de types de cuisine y sont représentées, allant du japonais au libanais.

10 restaurants sont prêts à accueillir la communauté :

Grillades Torino

Muffin Plus

Poke Monster

Poulet Rouge

Real Fruit Bubble Tea

Shawarma Plus

Souvlaki Bar

Subway

Sushi Shop

Thaï Express



Trois autres restaurants ouvriront leurs portes d’ici début 2026 : Emilia, Manchu Wok et Roll’V.

Un design conçu pour multiplier les moments gourmands

La conception du nouvel espace s’est opérée dans une optique de maximisation de la lumière naturelle. Ainsi, les plafonds ont été relevés et l’aire s’est ouverte sur le reste de la mezzanine. Le décor a été pensé pour laisser la lumière circuler avec des matériaux nobles et des textures naturelles. Les comptoirs alimentaires sont uniformes et l’ensemble structuré pour permettre aux marques des locataires de briller.

Les stations de tri de déchets, l’éclairage intelligent et l’intégration du système de valorisation des résidus alimentaires Solucycle permettent de réduire l’impact environnemental de la nouvelle aire.

Au fond de l’espace, près de la verrière, une grande jardinière suspendue accueille des plantes vertes pour encore plus de convivialité. Une variété de places assises assure le confort de toutes les clientèles, du matin jusqu’au soir.

Une identité forte pour se démarquer dans le marché

Avec la rénovation est née l’ambition de faire de bonap une destination à part entière. Pour y parvenir, une identité de marque distinctive a été développée, à l’image de l’expérience que l’on y vit.

Le nom bonap, inspiré d’une expression familière et chaleureuse, fait référence au plaisir simple et universel de bien manger en bonne compagnie. Il évoque l’authenticité et la convivialité – des valeurs au cœur de l’expérience client que l’on souhaite offrir à Alexis Nihon.

Le logo est à la fois intemporel et moderne, fort de caractère, mais empreint d’une élégance simple et accessible. Combiné à une palette colorée, il crée une signature visuelle appétissante, en harmonie avec l’aménagement du lieu. Résultat : une marque cohérente et rassembleuse, pensée pour s’ancrer durablement dans le quotidien de la communauté.

À propos de Cominar

Fondé en 1965, Cominar est l’un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidés par nos valeurs et notre expertise, notre mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de notre portefeuille constitué d’immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, notre ambition est de bâtir des communautés d’avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Notre signature, la proximité, guide nos actions au quotidien et nous permet de faire de nos immeubles des destinations du quotidien aussi attrayantes que conviviales. www.cominar.com

