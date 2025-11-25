DLR Kredit A/S

Endelige obligationsvilkår

Endelige obligationsvilkår for ISIN DK0006362900 3,5% DLR OA B 2056.

DLR Kredit åbner ny obligation. Den optages til notering på Nasdaq Copenhagen.

Obligationstype ISIN-kode Navn Kupon Konvert Udløb Fastforrentet annuitet SDO DK0006362900 3,50% OA B 2056 3,50% J 01.10.2056

Den nye obligation er omfattet af Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

DLR Kredit’s Basisprospekt af 21. august 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på DLR Kredits hjemmeside DLR.dk.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil