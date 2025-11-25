Onlayer lève 8,2 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A

La plateforme regtech, Onlayer, accélère son expansion internationale avec une levée de fonds stratégique

ANKARA, Türkiye, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onlayer , plateforme regtech et de gestion marchande end-to-end basée en Türkiye au service des banques, des prestataires de services de paiement (PSP) et des entreprises, annonce avoir levé 8,2 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A. Ce nouveau capital sera consacré à l'accélération de l'expansion de l'entreprise dans les régions MENA et Asie-Pacifique, ainsi qu'au renforcement de ses solutions de risque, de conformité et de performance pilotées par l'intelligence artificielle.

Le tour de table a été mené par Oleka Capital, avec la participation de nouveaux investisseurs : Deniz Ventures, Revo Capital, Türkiye Development Fund et Sandeep Gomes. Future Impact Fund, géré en partenariat avec les investisseurs historiques Vestel Ventures et Tacirler Portfolio Management, a également pris part à l'opération.

« Redéfinir les standards mondiaux en matière de risque marchand »

« En cette sixième année d'existence d'Onlayer, nous sommes fiers d'être devenus un acteur mondial qui contribue à redéfinir les standards du secteur en matière de risque marchand et de conformité », déclare Kıvanç Harputlu, cofondateur et PDG d'Onlayer. « Grâce à cet investissement, nous poursuivrons à pleine vitesse notre objectif de devenir le premier fournisseur technologique de notre verticale à l'échelle mondiale. »

« Onlayer transforme fondamentalement la façon dont les institutions financières travaillent avec leurs clients entreprises et marchands », affirme İlker Sözdinler, Managing Partner chez Oleka Capital.

« Onlayer se distingue comme l'un des exemples les plus probants de la vision TechFin, transformant la conformité d'une obligation pure en une couche de valeur qui accélère la croissance financière », commente Cenk Bayrakdar, associé fondateur et directeur général de Revo Capital.

« Onlayer illustre parfaitement comment une technologie développée localement peut générer un impact régional et mondial, en particulier dans les infrastructures financières et la gestion des risques », souligne Elif Emirli Altuğ, directrice générale et membre du conseil d'administration de Türkiye Development Fund.

« En tant que premier investisseur institutionnel d'Onlayer, nous sommes convaincus que l'entreprise progressera encore plus rapidement et avec davantage d'assurance vers ses ambitions mondiales », déclare Selami Düz, coordinateur chez Maxis Ventures.

Onboarding marchand, risque et conformité réunis sur une plateforme unique

Onlayer propose une plateforme unifiée qui permet d'automatiser l'intégration des marchands, de surveiller en continu les portefeuilles marchands, de gérer la conformité PCI-DSS et d'exploiter des analyses pilotées par les données afin d'atténuer les risques et de soutenir la croissance. Présente à Londres, Dubaï et en Arabie saoudite, l'entreprise opère dans 12 pays. Sa plateforme regroupe au sein d'un environnement unique l'acquisition marchande, la surveillance en temps réel, les contrôles AML et antifraude, les workflows de conformité PCI-DSS et l'analyse continue des marchands.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dcfd2728-479f-452f-861c-e63a0bd5cf1d/fr