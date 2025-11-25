Aspocomp saa Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) yrityksen kehittämisavustusta 1,75 miljoonaa euroa kapasiteetin kasvattamiseksi Oulun tehtaalla

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.11.2025 klo 15.50



Piirilevyteknologiayhtiö Aspocomp Group Oyj saa noin 1,75 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta piirilevyvalmistuksen kapasiteetin kasvattamiseksi Oulun tehtaalla.





Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY-keskuksen myöntämä kehittämisavustus liittyy Aspocompin lokakuussa tiedottamaan suunnattuun osakeantiin ja pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin (pörssitiedote 30.10.2025) sekä marraskuussa tiedottamaan yhtiön päivitettyyn strategiaan (pörssitiedote 3.11.2025), missä yhtiö ilmoitti investoinneista Oulun tehtaan laajentamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen. Investoinneilla yhtiö vahvistaa asemaansa erityisesti puolustus- ja puolijohdeteollisuuden piirilevymarkkinassa.

”Tukipäätöksellä on iso merkitys meille. Se kertoo, että ELY-keskus ja EU-tahot luottavat kykyymme luoda kasvun kautta uusia työpaikkoja ja nousta merkittävimpien piirilevytoimittajien joukkoon Euroopassa. Nyt myönnetty avustus mahdollistaa Oulun tehtaan kapasiteetin kasvattamisen nopealla aikataululla ja auttaa meitä siten vastaamaan kasvaneeseen kysyntään”, toteaa Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä.



Tuki kohdistuu osaan investointiprojektia, jonka suuruus kokonaisuudessaan on yli 10 miljoonaa euroa ja jolla Oulun tehtaan läpimenokapasiteettia voidaan nostaa jopa 50 %. Investoinnilla on Oulun tehtaan läpimenokapasiteetin kasvamisen lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia sekä tuotannon laatuun että koneiden ja laitteiden käytettävyyteen. Investoinnit synnyttävät koko yhtiöön yli 30 uutta työpaikkaa, joista suurin osa tulee Oulun tehtaalle. Investointihanke on tavoitteena saada valmiiksi kesällä 2027.



Euroopan unionin osarahoittaman hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5 840 569 euroa ja Aspocomp saa tällä päätöksellä yhteensä 1 752 170 euroa tukea laiteinvestointeihin ja niihin välittömästi liittyviin rakentamiskustannuksiin. Myönnetystä avustuksesta maksetaan ennakkona 525 052 euroa ja loppuosa avustuksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella investointien valmistuttua vuosien 2026 ja 2027 aikana.





