Lancement du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies au Québec : AbbVie et adMare BioInnovations encouragent l’innovation dans le domaine des sciences de la vie

Le lancement d’un concours national, en collaboration avec adMare BioInnovations, illustre l’engagement d’AbbVie à favoriser le dynamisme de l’écosystème des biotechnologies au Québec.

L’entreprise biotechnologique lauréate se verra offrir gratuitement pendant un an des espaces de laboratoire et de bureau au Centre d’innovation adMare, ainsi que du matériel et des services partagés, et bénéficiera du soutien et du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d’AbbVie.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 20 février 2026.



MONTRÉAL, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AbbVie (NYSE : ABBV), en collaboration avec adMare BioInnovations, a annoncé aujourd’hui le lancement du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, visant à encourager l’innovation et à soutenir la croissance dans le secteur des sciences de la vie au Québec.

AbbVie est heureuse de collaborer avec adMare BioInnovations – un organisme déterminé à mettre sur pied de solides compagnies du secteur des sciences de la vie qui auront un impact dans le monde entier – pour appuyer les entreprises canadiennes en démarrage du domaine des biotechnologies ayant le potentiel de générer des traitements qui transformeront des vies dans des domaines correspondant aux principaux secteurs d’activité d’AbbVie, soit l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences, les soins oculaires et l’esthétique.

Le prix, financé par AbbVie, consiste en un accès gratuit, pendant un an, à des espaces de laboratoire et de bureau, ainsi qu’au matériel et aux services partagés du Centre d’innovation adMare de Montréal, au Québec. L’entreprise en démarrage lauréate bénéficiera également de l’expertise et des conseils de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d’AbbVie, qui agiront en tant qu’accélérateur des sciences.

« Ce prix s’inscrit dans l’objectif d’adMare d’aider à créer et à propulser des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie qui seront concurrentielles à l’échelle internationale, a déclaré Gordon C. McCauley, Président et Chef de la direction d’adMare BioInnovations. Nous sommes honorés de nous associer à AbbVie pour offrir des laboratoires et des espaces de bureaux clés en main au sein de notre Centre d’innovation de Montréal à un chef de file en herbe en biotechnologies au Canada. Grâce au prix, cette entreprise pourra accroître sa valeur en se concentrant sur l’avancement de sa technologie pour franchir des étapes scientifiques importantes et, ultimement, mettre à la disposition des patients des innovations qui changent leur vie – plus rapidement. »

« Nous sommes heureux d’offrir aux chercheurs du domaine des biotechnologies du Québec ce prix qui témoigne de l’engagement d’AbbVie à favoriser le dynamisme de l’écosystème des sciences de la vie et à lutter contre les problèmes de santé les plus préoccupants des patients, a ajouté Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d’AbbVie Canada. Nous avons hâte de collaborer avec adMare BioInnovations et l’entreprise gagnante pour contribuer à faire progresser d’importantes innovations dans le domaine des sciences de la vie qui auront un impact remarquable sur la vie des gens. »

Les candidatures sont acceptées dès aujourd’hui et jusqu’au 20 février 2026. Pour connaître les conditions d’admissibilité et les critères de sélection, ou pour soumettre une candidature, veuillez visiter le site https://www.admarebio.com/fr/prix-abbvie.

Dynamique, l’industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé au Québec contribue au PIB de la province à hauteur de 6,5 milliards de dollars1.

À propos d’AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d’offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l’esthétique, avec les produits et services d’Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.

À propos d’adMare BioInnovations

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, adMare BioInnovations utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D spécialisée et ses capitaux d’amorçage pour développer des entreprises solides dans le secteur des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et favoriser l’émergence de talents adaptés aux besoins de l’industrie. Nous réinvestissons nos bénéfices dans l’industrie canadienne afin d’en assurer la pérennité. adMare a contribué à la création de 38 entreprises, dont 27 sont toujours actives. Ces entreprises ont attiré 2,5 milliards de dollars en capital-risque, ont une valeur combinée de 5,8 milliards de dollars et ont permis de créer plus de 1 000 emplois au Canada. Nos dynamiques centres d’innovation de Montréal et de Vancouver ont accueilli à ce jour 50 entreprises du secteur des sciences de la vie, et les 29 entreprises résidentes actuelles emploient plus de 400 professionnels des sciences de la vie. L’Académie adMare a formé plus de 900 apprenants, dont 87 % travaillent actuellement dans l’industrie des sciences de la vie. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.admarebio.com.

