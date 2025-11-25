Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 25.11.2025
SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO: MUUTOKSIA HALLINNOIVASSA YHTIÖSSÄ 31.12.2025
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattua rahastoa UCITS ETF:ää hallinnoivassa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä tapahtuu muutoksia 31.12.2025.
- Rahastoyhtiö laajentaa toimintaansa vaihtoehtorahastojen hoitamiseen. Finanssivalvonta on 25.11.2025 myöntänyt Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy sulautuu Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:öön 31.12.2025. Sulautumisen myötä rahastotoiminnot keskitetään LähiTapiola Varainhoito -konsernissa yhteen yhtiöön eli jatkossa Seligson & Co Rahastoyhtiö hallinnoi kaikkia Seligson & Co ja LähiTapiola-rahastoja. Samalla Seligson & Co Rahastoyhtiö aloittaa uuden toimilupansa mukaisesti vaihtoehtorahastojen hoitajana.
- Rahastoyhtiön hallituksen jäsenet. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n ainoa osakkeenomistaja LähiTapiola Varainhoito Oy on 25.11.2025 päättänyt valita Samu Anttilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Helena Arlanderin uudeksi hallituksen jäseneksi 31.12.2025 alkaen. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Ari Kaaro ja Mikko Vasko.
Järjestelyllä ei ole vaikutusta Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattuun rahastoon tai rahaston osuudenomistajiin.
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Aleksi Härmä
toimitusjohtaja
sähköposti: aleksi.harma@seligson.fi
puhelin: 09 6817 8235