KITRON ASA: PLANLAGT RETTET EMISJON

(2025-11-25) Kitron ASA ("Kitron" eller "Selskapet") annonserer en planlagt rettet emisjon av opptil 17 000 000 nye ordinære aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") (den "Rettede Emisjonen"). Selskapet har engasjert Nordea Bank Abp, filial i Norge AS (“Nordea”) som Sole Global Coordinator og Joint Bookrunner, og DNB Carnegie, en del av DNB Bank ASA ("DNB Carnegie") og Pareto Securities AS ("Pareto") som Joint Bookrunners (samlet, sammen med Nordea, "Tilretteleggerne"). Prisen per Tilbudsaksje i den Rettede Emisjonen ("Tilbudsprisen") vil bli vedtatt av styret i Selskapet ("Styret") på bakgrunn av en akselerert bookbuilding-prosess som skal gjennomføres av Tilretteleggerne.

Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil primært bli brukt til å finansiere oppkjøpet av DeltaNordic AB ("Oppkjøpet"), som annonsert av Selskapet 19. november 2025. Oppkjøpet verdsetter DeltaNordic AB til en egenkapitalverdi på SEK 1 255 millioner (omtrent NOK 1 344 millioner) ("Oppkjøpsprisen"). Oppkjøpsprisen vil bli gjort opp av Selskapet med (i) nye aksjer i Selskapet til en verdi av SEK 150 millioner (omtrent NOK 161 millioner) ("Vederlagsaksjene"), (ii) SEK 760 millioner (omtrent NOK 814 millioner) i kontanter ("Kontantvederlag"), og (iii) earn-out betaling på SEK 345 millioner (omtrent NOK 369 millioner) i kontanter basert på bestemte prestasjonsmål.

Omtrent NOK 814 millioner av nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt til å finansiere Kontantvederlaget i Oppkjøpet. Det overskytende nettoprovenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål og for å styrke Selskapets balanse for fremtidige strategiske muligheter. Derom Oppkjøpet av en eller annen grunn ikke gjennomføres som planlagt eller i det hele tatt etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen, vil hele nettoprovenyet benyttes til generelle selskapsformål og til å styrke Selskapets balanse for fremtidige strategiske muligheter.

Vennligst se investorpresentasjonen publisert i forbindelse med Oppkjøpet for ytterligere informasjon. Et opptak av et webinar fra Selskapet i forbindelse med Oppkjøpet er også tilgjengelig på Selskapets nettsider.

50 % av verdien av Vederlagsaksjene i Oppkjøpet vil bli gjøres opp til en tegningskurs tilsvarende volumvektet gjennomsnittskurs for Selskapets aksjer på Euronext Oslo Børs i løpet av de siste ti handelsdagene før signering av aksjekjøpsavtalen for Oppkjøpet ("Signerings VWAP"), og de resterende 50 % av verdien av Vederlagsaksjene vil bli gjøres opp til en tegningskurs tilsvarende volumvektet gjennomsnittskurs for Selskapets aksjer på Euronext Oslo Børs i løpet av de siste ti handelsdagene før gjennomføring av Oppkjøpet ("Gjennomførings VWAP"). Styret har for tiden en fullmakt til å utstede 10 % nye aksjer ("Styrefullmakten") tildelt av den ordinære generalforsamlingen avholdt 24. april 2025 (den "Ordinære Generalforsamlingen"). Denne Styrefullmakten vil bli brukt til å utstede (i) alle Tilbudsaksjene i den Rettede Emisjonen, og (ii) alle (eller en del av) Vederlagsaksjene i Oppkjøpet. Eventuell gjenværende del av Vederlagsaksjene som ikke dekkes av Styrefullmakten vil bli kjøpt av Selskapet i det åpne markedet på Euronext Oslo Børs når tiden er inne, under Selskapets eksisterende styrefullmakt til å kjøpe tilbake 10 % av utestående aksjer tildelt av den Ordinære Generalforsamlingen. I tillegg kan Styret bli tildelt en ny styrefullmakt av den Ekstraordinære Generalforsamlingen (som definert nedenfor), som kan bli brukt (dersom besluttet) til å utstede de ovennevnte Vederlagsaksjene.

Vilkår for den Rettede Emisjonen

Bookbuilding-perioden for den Rettede Emisjonen vil starte 25. november 2025 klokken 16:30 og avslutte 26. november 2025 klokken 08:00. Selskapet kan imidlertid, etter eget skjønn og i samråd med Tilretteleggerne, forlenge eller forkorte bookbuilding-perioden når som helst og av enhver grunn og med kort eller uten varsel. Hvis bookbuilding-perioden forlenges eller forkortes, kan de øvrige datoene som refereres til her endres tilsvarende.

De følgende medlemmene av Styret ot Selskapets ledelse har samlet forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for totalt NOK-ekvivalenten av EUR 350 000, og vil motta full allokering for sin tegning av aksjer i den Rettede Emisjonen:

Peter Nilsson (CEO i Selskapet). NOK-ekvivalenten av EUR 100 000.

Cathrin Nylander (CFO i Selskapet). NOK-ekvivalenten av EUR 100 000

Petra Grandinson, Malfrid Brath, og Gyrid Skalleberg Ingerø (styremedlemmer i Selskapet). Hver for NOK-ekvivalenten av EUR 50 000.





Den Rettede Emisjonen vil bli rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer (a) utenfor USA i henhold til Regulation S under U.S. Securities Act og (b) til investorer i USA som er profesjonelle investorer som definert i Rule 144A under U.S. Securities Act, i hvert tilfelle forutsatt at det foreligger unntak fra krav om tilbudsprospekt og eventuelle andre innleverings- og registreringskrav i de aktuelle jurisdiksjonene og underlagt andre salgsbegrensninger. Minstetegnings og -tildeling er satt til NOK-ekvivalenten av EUR 100 000 per investor. Selskapet kan imidlertid, etter eget skjønn, tildele et beløp mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning gjeldende unntak fra prospektkravene i henhold til verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter kommer til anvendelse. Ytterligere salgsbegrensninger og transaksjonsvilkår vil gjelde.

Medlemmer av Styret og Selskapets ledelse har samtykket til en lock-up på 180 dager etter første handelsdag på Euronext Oslo Børs for Tilbudsaksjene (med et innvilget unntak for to personer for til sammen opptil 200 000 aksjer). Vederlagsaksjene i Oppkjøpet vil ha en lock-up på (i) 12 måneder for Vederlagsaksjene gjøres opp til Signerings VWAP og (ii) 6 måneder for Vederlagsaksjene gjøres opp til Gjennomførings VWAP, begge etter første handelsdag på Euronext Oslo Børs for Vederlagsaksjene.

Tildeling og endelig antall Tilbudsaksjer som skal utstedes vil bli fastsatt ved slutten av bookbuilding-perioden av Styret etter eget skjønn basert på allokeringskriterier som blant annet (men ikke begrenset til) forhåndstilsagn, indikasjoner fra pre-sounding-fasen, eksisterende eierskap i Selskapet, prisledelse, aktualitet av ordre, relativ ordrestørrelse, investorkvalitet, sektorkunnskap og investeringshistorie og investeringshorisont. Styret forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslå og/eller redusere eventuelle ordre, helt eller delvis. Det er ingen garanti for at noen potensiell investor vil bli tildelt aksjer.

Melding om tildeling av aksjer forventes å bli distribuert av Tilretteleggerne 26. november 2025 før klokken 09:00. Tilbudsaksjene vil bli gjort opp med nye aksjer i Selskapet som skal utstedes under Styrefullmakten, og levering mot betaling ("DVP") oppgjør vil bli tilrettelagt gjennom en avtale om pre-payment som skal inngås mellom Selskapet og Tilretteleggerne ("Pre-payment Avtalen"). Tilbudsaksjene tildelt til tegnerne i den Rettede Emisjonen vil være omsettelige etter kunngjøringen fra Selskapet om at aksjekapitalforhøyelsen knyttet til den Rettede Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret, noe som forventes på eller omkring 27. november 2025 (T+1). Oppgjør forventes å finne sted på eller omkring 28. november 2025 (T+2) på DVP-basis.

Gjennomføringen av den Rettede Emisjonen ved levering av Tilbudsaksjer til investorene er betinget av (i) at alle nødvendige selskapsbeslutninger i Selskapet som kreves for å gjennomføre den Rettede Emisjonen er gyldig fattet, inkludert at Styret beslutter å gå videre med den Rettede Emisjonen, allokere Tilbudsaksjene og utstede Tilbudsaksjene i henhold til Styrefullmakten, (ii) at Pre-payment Avtalen forblir i full kraft og virkning, og (iii) at aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utstedelsen av de allokerte Tilbudsaksjene blir gyldig registrert i Foretaksregisteret og at de allokerte Tilbudsaksjene blir gyldig utstedt og registrert i Verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS).

Vennligst merk at gjennomføringen av den Rettede Emisjonen ved levering av Tilbudsaksjer til tegnerne ikke er betinget av, eller underlagt, gjennomføringen av Oppkjøpet. Tildeling av Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen vil forbli endelig og bindende og kan ikke tilbakekalles, kanselleres eller termineres av de respektive bestillerne hvis Oppkjøpet ikke er gjennomført som forutsatt eller ikke gjennomføres i det hele tatt.

Selskapet forbeholder seg retten til, når som helst og av enhver grunn, å kansellere og/eller endre vilkårene for den Rettede Emisjonen før registrering av den nye aksjekapitalen i Foretaksregisteret. Hverken Selskapet eller Tilretteleggerne vil være ansvarlige for eventuelle tap pådratt av bestillerne hvis den Rettede Emisjonen kanselleres, uavhengig av årsaken til slik kansellering.

Hensynet til likebehandling og potensiell Reparasjonsemisjon

Den Rettede Emisjonen representerer et avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjene. Styret har nøye vurdert strukturen av kapitalforhøyelsen i lys av likebehandlingskravene i henhold til allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Styret er av den oppfatning at det vil være i Selskapets og aksjonærenes felles interesse å hente inn egenkapital gjennom en rettet emisjon, særlig fordi den Rettede Emisjonen gjør det mulig for Selskapet å sikre egenkapitalfinansiering for å imøtekomme Selskapets finansieringsbehov. Videre vil en rettet emisjon redusere gjennomførings- og ferdigstillelsesrisikoen, ettersom den gjør det mulig for Selskapet å hente inn egenkapital effektivt og til rett tid, med lavere rabatt i forhold til gjeldende handelskurs, til en lavere kostnad og med en betydelig redusert ferdigstillelsesrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. Det har også blitt tatt hensyn til at den Rettede Emisjonen ikke vil resultere i en betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer og at den er basert på en offentlig annonsert akselerert bookbuilding-prosess.

På dette grunnlaget har Styret vurdert den foreslåtte transaksjonsstrukturen og den Rettede Emisjonen til å være i Selskapets og dets aksjonærers felles interesse.

Selskapet kan, under forutsetning av gjennomføring av den Rettede Emisjonen, vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen") til Tilbudsprisen. Reparasjonsemisjonen kan være betinget av nødvendige vedtak ved godkjenning av en ekstraordinær generalforsamling (den "Ekstraordinære Generalforsamling"). Dersom den gjennomføres, skal størrelsen og strukturen av Reparasjonsemisjonen være i tråd med markedspraksis. Enhver Reparasjonsemisjon, dersom aktuelt, og i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning, vil rettes mot eksisterende kvalifiserte aksjonærer i Selskapet per 25. november 2025 (som registrert i VPS to handelsdager deretter) som (i) ikke var inkludert i pre-sounding fasen av den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble allokert aksjer i den Rettede Emisjonen, og (iii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville kreve prospekt, registrering eller lignende tiltak. Selskapet vil publisere en separat børsmelding med ytterligere detaljer om Reparasjonsemisjonen dersom og når det endelig vedtas.

Ved å tegne seg for Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen, forplikter hver tegner seg ugjenkallelig til å stemme for alle sine aksjer i Selskapet til fordel for, eller gi en stemmerettsfullmakt som skal brukes til fordel for, vedtakene på den Ekstraordinære Generalforsamlingen om å utstede eventuelle aksjer knyttet til den potensielle Reparasjonsemisjonen. Forpliktelsen gjelder alle aksjer som innehas av tegneren per registreringsdatoen for den Ekstraordinære Generalforsamlingen (som skal angis i innkallingen til den Ekstraordinære Generalforsamlingen).

Advokatfirmaet Selmer AS opptrer som juridisk rådgiver for Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, president og CEO, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, CFO, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt opplysningsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, CFO i Kitron ASA, på tidspunktet og datoen angitt ovenfor i denne meldingen.

