Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede filer.
Vedhæftede filer
| Source: NTR Holding A/S NTR Holding A/S
Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede filer.
Vedhæftede filer
Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil. ...Read More
Selskabsmeddelelse nr. 20 – 2025 København, den 19. november 2025 Storaktionærmeddelelse Copenhagen Capital A/S har i dag meddelt, at selskabet efter køb af aktier nu ejer 109.329 stk. A-aktier og...Read More