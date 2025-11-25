Danske Andelskassers Bank A/S udsteder Non-Preferred Senior (NPS)

Selskabsmeddelelse nr. 17/2025 | 25. november 2025

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 16/2025 af 21. november 2025 meddeles det, at Danske Andelskassers Bank A/S med valørdato den 3. december 2025 udsteder Non-Preferred Senior kapital for 100 mio. kr.

Udstedelsen har en 7-årig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse den 3. december november 2029 og hvert kvartal derefter. Udstedelsen forrentes med CIBOR 3 plus et tillæg på 2,70 %.

Obligationen er udstedt under Danske Andelskassers Bank’s Notes Programme dateret 21. november 2024.

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87993904 eller mnp@andelskassen.dk.

