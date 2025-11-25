Dassault Aviation et cortAIx signent un partenariat stratégique pour une IA souveraine au service du combat aérien du futur

(Meudon – Saint Cloud, le 25/11/2025) - Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, son accélérateur d’intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d’une IA maîtrisée et supervisée pour l’aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, P-DG de Thales. L’annonce en a été faite le mardi 25 novembre à Paris, au Grand Palais, à l’occasion du Sommet international Adopt AI organisé sous le haut patronage du Président de la République.

Dassault Aviation, architecte des systèmes de combat aérien collaboratif, et cortAIx, l’accélérateur d’IA de confiance de Thales, s’associent pour le développement de solutions d’IA souveraines. Celles-ci couvrent les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l’observation, l’analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l’action lors des opérations militaires.

« Ce partenariat se traduit dans des programmes de recherche et d’innovation dédiés au combat aérien collaboratif du futur, en vue d’intégrer de l’IA dans les systèmes aéronautiques de défense. Il est l'aboutissement d'une réflexion stratégique lancée par Dassault Aviation et l’accélérateur d’IA de Thales, cortAIx, et illustre notre engagement commun pour une intelligence artificielle de confiance, souveraine et maîtrisée, au service des forces armées », déclare Pascale Lohat, Directrice générale technique, Dassault Aviation.

Dassault Aviation et cortAIx développent une coopération pérenne avec un écosystème de très haut niveau à l’international. Leurs travaux sont réalisés en conformité avec les principes éthiques et règlements nationaux et européens (AI Act).

« cortAIx apportera à ce partenariat stratégique avec Dassault Aviation le meilleur de l’héritage technologique de Thales, nourri par le retour d’expérience des forces armées depuis des décennies, combiné à l’agilité et à la dynamique d’un puissant accélérateur d’innovation. Présent en France, au Royaume-Uni, au Canada, à Singapour et bientôt aux Émirats arabes unis, cortAIx s’appuie sur des partenaires technologiques reconnus pour transformer les avancées de l’IA en leviers concrets de souveraineté et d’efficacité », déclare Mickael Brossard, Vice-Président cortAIx Factory, Thales.

Ce partenariat a été présenté le 25 novembre devant les invités de l’événement Adopt AI, par l’illustration en grand format de l’ambition des programmes et initiatives de recherche et innovation actuellement portés au Fonds Européen de Défense. Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, ont exposé leur stratégie pour une IA maîtrisée et supervisée, souveraine, sûre et de confiance au service de l’humain, devant les représentants des principales instances institutionnelles, académiques et économiques nationales et européennes participant à l’événement.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

À PROPOS DE THALES :

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

