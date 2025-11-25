Kaldalón hf.: Útgáfa á víxlum KALD 26 0601 - niðurstaða útboðs

Kaldalón hf. hefur lokið sölu á óveðtryggðum sex mánaða víxlum í flokki KALD 26 0601. Tilboð bárust fyrir 1.400 milljónir kr. með flötum vöxtum á bilinu 8,01% til 8,16% p.a. Seldir voru víxlar að nafnvirði 1.000 milljónir kr. á 8,11% vöxtum.
Greiðslu og uppgjörsdagur er mánudagurinn 1. desember 2025. Sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland og verður fyrsti viðskiptadagur tilkynntur með að lágmarki eins dags fyrirvara.
Landsbankinn hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri Kaldalóns hf. sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is
Gunnar S. Tryggvason s: 410 6709 / 821 2090 eða gunnars@landsbankinn.is