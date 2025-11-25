Enlivex anuncia una colocación privada de $212,000,000 para iniciar la primera estrategia de tesorería de activos digitales basada en mercados de predicción en el mundo, mediante la acumulación del token RAIN, y el nombramiento de Matteo Renzi, ex Primer Ministro de Italia, como miembro de su directorio.

- Tras el cierre de la colocación privada, Enlivex adoptará la primera estrategia de tesorería de activos digitales basada en mercados de predicción del mundo, mediante la acumulación del token RAIN.

- RAIN es un protocolo totalmente descentralizado de predicciones y opciones que redefine los ecosistemas de mercados predictivos y proporciona una plataforma poderosa para la creación de mercados en cadena, diseñada para la transparencia, la automatización y la participación comunitaria.

- El Sr. Matteo Renzi, ex Primer Ministro de Italia, será nombrado miembro del directorio de Enlivex después del cierre de la colocación privada.

- Enlivex continuará con el desarrollo clínico de Allocetra™, un tratamiento potencialmente revolucionario para la artrosis de rodilla, un mercado en crecimiento con necesidades médicas significativas no cubiertas.

- Precio por acción de $ 1.00, lo que representa una prima del 11.5% respecto al precio de cierre anterior.

NES-ZIONA, Israel, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enlivex Therapeutics Ltd. (Nasdaq: ENLV, “Enlivex” o “la Compañía”), una empresa de inmunoterapia en etapa clínica especializada en la reprogramación de macrófagos, anunció hoy que ha suscrito un acuerdo de compra de valores para una inversión privada en capital público (PIPE) para la compra y venta de 212,000,000 acciones ordinarias (o equivalentes en su lugar) a un precio de $1.00 por acción, lo que representa una prima del 11.5% respecto al precio de cierre de la acción el 21 de noviembre de 2025, con ingresos brutos agregados previstos de aproximadamente $212,000,000 (financiados en una combinación de USD y USDT), antes de deducir comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta (la “Transacción”). Enlivex tiene la intención de utilizar los ingresos netos del PIPE para implementar la primera estrategia de tesorería basada en mercados de predicción mediante el token RAIN, mientras continúa enfocándose en las operaciones principales de la empresa.

RAIN es un protocolo totalmente descentralizado de predicciones y opciones construido sobre la red Arbitrum. El protocolo es completamente sin permisos, permitiendo a cualquier persona crear y negociar opciones personalizadas sobre cualquier mercado. Los resultados del mercado se pueden resolver mediante IA y la plataforma está gobernada por el token RAIN, que presenta un mecanismo integrado deflacionario de recompra y quema (Buyback & Burn. Diseñado para ser el “Uniswap” de los mercados de predicción, RAIN es un protocolo donde cualquiera, desde cualquier lugar, puede crear cualquier tipo de mercado, ya sea público o privado, en cualquier idioma.

"Con el reciente interés institucional en empresas líderes de mercados de predicción —una inversión de $2 mil millones por parte de la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York en Polymarket, y una ronda de financiación de $300 millones de Kalshi liderada por Andreessen Horowitz (a16z) y Sequoia Capital— parece que esta industria está madurando y tiene un fuerte potencial de crecimiento. Creemos que, tras el cierre de esta transacción y la implementación de la estrategia de tesorería con RAIN, Enlivex se convertirá en la primera empresa pública que cotiza en EE. UU. en ofrecer a los inversores exposición a los mercados de predicción, uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria cripto”, declaró Shai Novik, presidente del directorio de Enlivex. "El protocolo descentralizado de RAIN utiliza tecnología blockchain para permitir a los participantes comerciar en función de expectativas sobre eventos futuros, y creemos que se convertirá en una fuerza dominante en este segmento de mercado en expansión".

El Sr. Novik añadió: “Además de gestionar el portafolio de tesorería RAIN, Enlivex continuará sus operaciones existentes centradas en el desarrollo clínico en fases avanzadas de Allocetra™, una terapia novedosa diseñada para tratar la enfermedad articular osteoartritis. La osteoartritis es, con diferencia, la forma más común de artritis, afectando a más de 32.5 millones de estadounidenses y más de 300 millones de personas en todo el mundo. Quisiera dar la bienvenida al Sr. Matteo Renzi al directorio de Enlivex y espero trabajar junto a él para generar valor para los accionistas de Enlivex".

El cierre de la Transacción se espera para el 25 de noviembre de 2025 o antes (el “cierre”), sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

BTIG actúa como único agente colocador y asesor financiero exclusivo para la Transacción. Greenberg Traurig, P.A. y FISCHER (FBC & Co.) actúan como asesores legales de Enlivex, y DLA Piper y Gornitzky & Co. actúan como asesores legales de BTIG.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

ACERCA DE ENLIVEX

Enlivex será la primera empresa que cotiza en bolsa en desarrollar una estrategia de tesorería centrada en RAIN, que servirá como el principal activo de reserva de tesorería de la empresa. Al adoptar su nueva política de tesorería, Enlivex tiene la intención de ofrecer a los inversionistas exposición a RAIN y promover su papel como capital digital.

Además, Enlivex mantiene un negocio operativo enfocado en el desarrollo clínico en etapas avanzadas de Allocetra™, una terapia innovadora diseñada para tratar la osteoartritis. La osteoartritis es, con diferencia, la forma más común de artritis, afectando a más de 32.5 millones de estadounidenses y a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de las rodillas con lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) desarrollan osteoartritis entre 5 y 15 años después. Se proyecta que 78 millones de estadounidenses tendrán osteoartritis para el año 2040. La osteoartritis sintomática de rodilla es particularmente prevalente e incapacitante, con un 40% de los hombres y un 47% de las mujeres desarrollándola a lo largo de su vida. La osteoartritis representa más de un millón de hospitalizaciones anuales en Estados Unidos, principalmente relacionadas con reemplazos articulares totales. La carga de la osteoartritis es enorme, y la necesidad de tratamientos que reduzcan el dolor y la discapacidad asociada en las personas que padecen osteoartritis es crítica. Hasta donde sabe la Compañía, actualmente no hay medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que hayan demostrado detener, ralentizar o revertir la progresión del daño estructural en la articulación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones pueden identificarse por términos como “espera”, “planea”, “proyecta”, “será”, “puede”, “anticipa”, “cree”, “debería”, “podría”, “intenta”, “estima”, “sugiere”, “objetivo”, “tiene el potencial de” y otras expresiones similares, incluyendo declaraciones relacionadas con los beneficios anticipados y el calendario de finalización de la Transacción propuesta y transacciones relacionadas; el uso previsto de los ingresos; los activos que poseerá la Compañía; el mercado, precio y liquidez futuros de los activos digitales adquiridos; las condiciones macroeconómicas y políticas relacionadas con los activos digitales; el plan de creación de valor y ventajas estratégicas de la Compañía; tamaño de mercado y oportunidades de crecimiento; condiciones regulatorias; posición competitiva; interés de otras corporaciones en estrategias similares; tendencias tecnológicas y de mercado; condiciones financieras futuras y desempeño esperado, así como los impactos financieros de la Transacción descrita. Cada declaración prospectiva contenida en este comunicado está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos. Los riesgos aplicables incluyen, entre otros: que la Transacción propuesta no se complete de manera oportuna o no se complete; que no se logren los beneficios anticipados; cambios en condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas o regulatorias; riesgos relacionados con la operación de la Compañía; la alta volatilidad del precio de RAIN y otras criptomonedas; la posible correlación entre el precio de las acciones ordinarias de la Compañía y el precio de los activos digitales que posea; el aumento de la competencia; incertidumbres legales, comerciales, regulatorias y técnicas asociadas a los activos digitales; riesgos fiscales en EE. UU. y el extranjero; y los riesgos descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de este documento, y la Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de estas declaraciones, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.

CONTACTO ENLIVEX

Shachar Shlosberger, director financiero,

Enlivex Therapeutics, Ltd.

shachar@enlivex.com

CONTACTO DE RELACIONES CON LOS INVERSORES

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

Enlivex@KCSA.com