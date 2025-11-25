Enlivex, RAIN 토큰 축적 통한 세계 최초 예측시장 디지털 자산 재무전략 위해 2억 1200만 달러 사모투자 및 Matteo Renzi 이탈리아 전 총리 이사진 합류 발표

- Enlivex, 사모펀드 모집 완료 후 RAIN 토큰 축적을 통한 세계 최초의 RAIN 예측시장 토큰 디지털 자산 재무전략 실행 예정

- RAIN은 예측시장 생태계를 재정의하고 온체인 시장 창출을 위한 강력한 플랫폼을 제공하는 완전 분산형 예측 및 옵션 프로토콜, 투명성, 자동화, 커뮤니티 참여를 위해 설계

- 이탈리아 전 총리 Matteo Renzi, 사모펀드 모집 완료 후 Enlivex이사회에 합류 예정

- Enlivex, 수요 대비 공급이 부족한 무릎 골관절염 치료제로 게임 체인저의 잠재력을 갖춘 Allocetra™의 임상 개발 계속 추진 중

- 주당 가격은 1달러로 이전 종가 대비 11.5% 프리미엄 적용

이스라엘 네시온, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 임상 단계의 대식세포 리프로그래밍 면역 치료 회사인 Enlivex Therapeutics Ltd. (나스닥명: ENLV, “Enlivex” 혹은 “회사”)가 2025년 11월 21일 종가 대비 11.5% 프리미엄을 적용한 주당 1달러 가격에 총 2억 1200만 보통주(혹은 이에 상응하는 보통주 등가물)을 매매하는 PIPE(private investment in public equity) 증권매매계약을 체결했다. 이 계약(이하 “거래”)에 따른 총 예상 순수익은 약 2억 1200만 달러(USD 및 USDT 조합으로 자금 조달) 규모로, 이는 배정 대리인 수수료와 기타 공모 비용을 공제하기 전 금액이다. Enlivex는 PIPE를 통해 거둔 순수익을 RAIN 예측시장 토큰 재무전략을 실시하는 데 활용할 계획이며, 회사의 핵심 사업 운영에 계속 집중한다는 방침이다.

RAIN은 Arbitrum 네트워크상에 구축한 완전한 탈중앙화 예측 옵션 프로토콜이다. 이 프로토콜은 철저한 퍼미션리스(permissionless) 방식으로, 어떤 시장에서든 누구나 맞춤형 옵션을 생성하고 거래할 수 있다. 시장 결과는 AI로 해결 가능하며, 플랫폼은 내장 디플레이션형 바이백 및 번(Buyback&Burn) 메커니즘을 갖춘 RAIN 토큰으로 운영된다. 예측시장의 ‘유니스왑(Uniswap)’을 위해 설계된 RAIM은 누구나 어디서든 모든 언어로 상장 및 비상장 시장을 막론하고 모든 유형의 시장을 생성할 수 있는 프로토콜이다.

Enlivex 이사회 의장 Shai Novik는 “최근 주요 예측시장 기업들에 대한 기관 투자자들의 관심이 커지고 있다. 뉴욕증권거래소에 상장된 모기업 Polymarket에 대한 20억 달러 투자를 비롯해 Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital이 주도한 Kalshi의 3억 달러 규모 시리즈 C 투자 등이 그 예이다. 이는 이 산업이 성숙 단계에 접어들었으며 굉장한 성장 잠재력을 지녔음을 말해준다. 우리는 이번 거래 종료 후 RAIN 재무 전략을 실행할 시 Enlivex가 암호화폐 업계에서 가장 빠르게 성장하는 분야인 예측시장에 대한 투자 기회를 제공하는 미국 최초 상장사가 되리라 생각한다. RAIN의 탈중앙화 프로토콜은 블록체인 기술을 활용해 참여자들이 미래 사건에 대한 기대치를 거래할 수 있게 하며, 점점 범위를 넓혀가고 있는 이 시장에서 주도적 역할을 맡을 것이다”라고 말했다.

또한 Novik은 “Enlivex는 RAIN 재무 포트폴리오 관리와 더불어 골관절염 치료를 위한 신약 Allocetra™의 후기 임상 개발에 주력하는 기존 사업을 이어갈 것이다. 골관절염은 가장 흔한 형태의 관절염으로, 미국인 3250만 명 이상과 전 세계 3억 명 이상이 이 질환을 앓고 있다. 우리는 Matteo Renzi를 Enlivex 이사회로 모시게 되어 기쁘며, 앞으로 그와 함께 Enlivex 주주 가치를 창출하기 위해 협력할 것을 기대한다”라고 덧붙였다.

본 거래의 완료는(이하 “완료”)는 통상적인 완료 조건 충족을 전제로 2025년 11월 25일 혹은 그 이전에 마무리될 예정이다.

BTIG는 이 거래의 단독 배정 대리인이자 독점 재무 자문사다. Greenberg Traurig, P.A.와 FISCHER (FBC & Co.)는 Enlivex의 법률 자문사, DLA Piper와 Gornitzky & Co.는 BTIG의 법률 자문사를 맡았다.

이 보도자료는 증권 매매 제안 또는 그러한 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매매가 불법인 관할권에서 어떠한 제안, 권유 또는 매도를 구성하지 않는다.

ENLIVEX 소개

Enlivex는 RAIN을 중심으로 한 재무전략을 개발하는 최초의 상장 기업을 목표로 하며, RAIN은 회사의 주요 재무 준비 자산으로 쓰일 것이다. Enlivex는 새로운 재무전략을 통해 투자자들에게 RAIN을 소개하고, 디지털 자본으로서 RAIN의 역할을 알리고자 한다.

또한 Enlivex는 사업 일환으로 골관절염 치료를 위한 신약 Allocetra™의 후기 임상 개발에 주력하고 있다. 골관절염은 가장 흔한 형태의 관절염으로, 미국인 3250만 명 이상과 전 세계 3억 명 이상이 이 질환을 앓고 있다. 무릎에 전방십자인대(ACL) 손상을 입은 경우의 약 절반이 5~15년 이내에 골관절염으로 발전한다. 2040년까지 미국의 골관절염 환자는 7800만 명에 달할 전망이다. 특히 무릎에 증상이 나타나는 골관절염은 매우 흔하고 장애를 유발하며, 남성의 40%, 여성의 47%가 생전 무릎 골관절염을 앓는다. 미국에서는 주로 인공관절 치환술을 위한 골관절염 관련 입원 사례가 매년 100만 건 이상 발생한다. 골관절염으로 인한 부담은 막대하며, 골관절염 환자의 통증과 그로 인한 장애를 줄이는 치료법의 필요성은 매우 시급한 상황이다. 회사의 분석에 따르면, 현재 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽의약품청(EMA)으로부터 관절의 구조적 손상 진행을 억제하거나 늦추거나 역전시키는 효과가 입증된 약물은 아직 존재하지 않는다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1933년 증권법(수정됨) 제27A조와 1934년 증권거래법(수정됨) 제21E조에 따른 미래예측진술이 포함되어 있다. 이러한 미래예측진술은 “예상한다”, “계획한다”, “추정한다”, “~할 것이다”, “~할 수 있다”, “전망한다”, “믿는다”, “~해야 한다”, “~일 수 있다”, “의도한다”, “추산한다”, “시사한다”, “목표로 한다”, “잠재력이 있다” 등 유사한 의미를 가진 표현들로 식별될 수 있으며, 여기에는 제안된 거래 및 관련 거래의 예상되는 이점과 완료 시점, 거래 대금 사용 계획, 회사가 보유하게 될 자산, 회사가 취득하는 디지털 자산의 향후 시장 전망·가격·유동성, 디지털 자산을 둘러싼 거시적·정치적 환경, 회사의 가치 창출 계획 및 전략적 강점, 시장 규모 및 성장 기회, 규제 환경, 경쟁적 위치, 유사한 비즈니스 전략에 대한 타 기업의 관심도, 기술 및 시장 트렌드, 향후 재무 상태 및 성과, 그리고 본 문서에 기술된 제안된 거래의 예상 재무적 영향 등에 대한 진술이 포함된다. 이 보도자료에 포함된 각각의 미래예측진술은 실제 결과가 그러한 진술에서 표현되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 적용 가능한 위험과 불확실성에는, 그 외에도, 본 문서에 기술된 제안된 거래가 적시에 완료되지 않거나 아예 완료되지 않을 위험, 거래 및 제안된 디지털 자산 재무 전략에서 예상되는 이익을 실현하지 못할 위험, 사업·시장·재무·정치·규제 환경의 변화, 회사의 운영 및 사업과 관련된 위험(특히 RAIN 및 기타 암호화폐 가격의 높은 변동성), 회사의 보통주 가격이 회사가 보유한 디지털 자산의 가격과 높은 상관관계를 가질 수 있는 위험, 회사가 현재 및 향후 운영하는 산업에서 경쟁이 심화될 위험, 디지털 자산 전반에 걸친 법적·상업적·규제적·기술적 불확실성, 미국 및 해외 조세 체계에서의 암호자산 처리와 관련된 위험, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 문서에서 확인된 기타 위험과 불확실성이 포함된다. 본 보도자료의 미래예측진술은 이 문서의 날짜를 기준으로 한 것이며, 관련 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 회사는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 부담하지 않는다.

ENLIVEX 연락처 정보

Shachar Shlosberger, CFO

Enlivex Therapeutics, Ltd.

shachar@enlivex.com

IR 관련 연락처 정보

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

Enlivex@KCSA.com