Enlivex 宣布完成 2.12 亿美元私募融资，拟通过积累 RAIN 代币开启全球首个预测市场数字资产储备战略，并任命意大利前总理 Matteo Renzi 出任董事会成员

- 私募融资完成后，Enlivex 将通过积累 RAIN 代币，采用全球首个基于 RAIN 预测市场代币的数字资产储备战略。

- RAIN 是一个完全去中心化的预测与期权协议，重新定义了预测市场生态系统，并为链上市场的创建提供强大支撑——平台以透明度、自动化和社区参与为核心理念而构建。

- 意大利前总理 Matteo Renzi 先生将在私募融资完成后获任 Enlivex 董事会成员。

- Enlivex 将继续推进 Allocetra™ 的临床开发，该候选疗法有望革新膝骨关节炎治疗方式；这一市场持续扩大，且仍存在巨大的未满足医疗需求。

- 每股定价为 1.00 美元，较前一交易日收盘价溢价 11.5%。

以色列内斯茨奥纳, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 临床阶段巨噬细胞重编程免疫治疗公司 Enlivex Therapeutics Ltd.（Nasdaq: ENLV, “Enlivex” 或“本公司”） 今日宣布，已就一项公开市场私募股权投资（PIPE）签订证券认购协议，拟以每股 1.00 美元的价格认购及出售 2.12 亿股普通股（或代股权益），该价格较 2025 年 11 月 21 日股票收盘价溢价 11.5%，预计总募资额约 2.12 亿美元（以美元及 USDT 组合形式注资），扣除配售代理费及其他发行费用前（以下简称“本次交易”）。 Enlivex 计划将此次 PIPE 的净收益用于实施首个 RAIN 预测市场代币资金管理战略，同时持续聚焦公司核心业务运营。

RAIN 是一个基于 Arbitrum 网络构建的完全去中心化预测与期权协议。 该协议完全无需许可，任何人均可在任意市场上创建并交易定制化期权。 市场结果可由人工智能判定，平台由 RAIN 代币治理，该代币具备内置的通缩型回购与销毁机制。 RAIN 旨在成为预测市场的“Uniswap”，是一个协议平台，任何人无论身处何地、使用何种语言，都可创建任何类型的市场，无论公开或私人。

“近期，机构对领先的预测市场公司兴趣浓厚——NYSE 母公司对 Polymarket 投资 20 亿美元，Kalshi 完成由 Andreessen Horowitz（a16z）和 Sequoia Capital 领投的 3 亿美元融资轮——这表明该行业正在走向成熟，并具备强劲的增长潜力。 我们认为，随着此次交易完成以及 RAIN 资金管理策略的实施，Enlivex 将成为首家为投资者提供预测市场投资敞口的美国上市交易公司，而预测市场正是加密货币行业增长最快的领域之一。”Enlivex 董事会主席 Shai Novik 表示， RAIN 的去中心化协议利用区块链技术，使参与者能够就未来事件的预期进行交易。我们认为，它将成为这一不断扩张的市场细分领域的主导力量。”

Novik 先生补充道：“在管理 RAIN 资金组合的同时，Enlivex 将继续推进现有业务，专注于新型疗法 Allocetra™ 的晚期临床开发。Allocetra™ 旨在治疗关节疾病——骨关节炎。 骨关节炎是迄今最常见的关节炎类型，影响超过 3250 万美国人，全球受影响人数超过 3 亿。 我谨欢迎 Matteo Renzi 先生加入 Enlivex 董事会，并期待与 Renzi 先生携手合作，共同为 Enlivex 股东创造价值。”

该交易预计将在 2025 年 11 月 25 日或之前完成（“交割日”），前提是需满足惯例交割条件。

BTIG 担任本次交易的独家配售代理和独家财务顾问。 Greenberg Traurig, P.A. 和 FISCHER（FBC & Co.）担任 Enlivex 的法律顾问，DLA Piper 律师事务所和 Gornitzky & Co. 担任 BTIG 的法律顾问。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约，亦不构成购买任何证券的要约邀请；在任何该等要约、要约邀请或出售行为违法的司法管辖区内，本新闻稿亦不构成要约、要约邀请或出售行为。

关于 ENLIVEX

Enlivex 将成为首家以 RAIN 为核心制定资金管理策略的上市公司，RAIN 将作为公司主要的资金储备资产。 在实施新的资金管理政策后，Enlivex 旨在让投资者获得 RAIN 的投资机会，并推动其作为数字资本的应用。

此外，Enlivex 还拥有一项运营业务，专注于新型疗法 Allocetra™ 的晚期临床开发，该疗法旨在治疗关节疾病——骨关节炎。 骨关节炎是迄今最常见的关节炎类型，影响超过 3250 万美国人，全球受影响人数超过 3 亿。 约半数 ACL 损伤的膝关节会在 5 至 15 年内发展为骨关节炎。 预计到 2040 年，美国患骨关节炎的人数将达到 7800 万。 有症状的膝关节骨关节炎尤为常见且致残风险高，男性一生中约有 40% 会患此病，女性比例则高达 47%。 在美国，骨关节炎每年导致超过 100 万例住院病例，主要用于全关节置换术。 骨关节炎造成的负担极为沉重，因此迫切需要能够减轻患者疼痛及相关功能障碍的治疗方法。 据公司所知，目前尚无经美国食品药品监督管理局（FDA）或欧洲药品管理局（EMA）批准的药物，能够被证实阻止、减缓或逆转关节结构损伤的进展。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933 年证券法》（修订版）第 27A 条及《1934 年证券交易法》（修订版）第 21E 条所定义的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述可通过“预期”“计划”“预计”“将”“可能”“预计会”“相信”“应当”“将会”“能够”“打算”“估计”“表明”“目标”“具有……潜力”等类似含义的词汇加以识别，包括但不限于与以下事项相关的陈述：拟议交易及相关交易的预期收益及完成时间、交易所得款项的预期用途、公司将持有的资产、公司所购数字资产的预期未来市场、价格及流动性、围绕数字资产的宏观及政治环境、公司的价值创造计划及战略优势、市场规模及增长机遇、监管条件、竞争地位及其他公司对类似商业策略的兴趣、技术与市场趋势、未来财务状况及业绩表现，以及本文所述拟议交易预期产生的财务影响。 本新闻稿所含的每一项前瞻性陈述均面临风险与不确定性，这些风险与不确定性可能导致实际结果与该等陈述所明确表达或暗示的内容存在重大差异。 相关风险与不确定性包括但不限于：本文所述拟议交易可能无法按时完成，甚至根本无法完成；未能实现交易及拟议数字资产资金管理策略的预期收益；商业、市场、金融、政治及监管环境发生变化；公司运营及业务相关风险，包括 RAIN 及其他加密货币价格的高度波动性；公司普通股价格可能与其持有的数字资产价格高度相关；公司当前及未来所涉行业竞争加剧相关风险；数字资产普遍面临的重大法律、商业、监管及技术不确定性相关风险；加密资产在美国及国外税务处理方面的风险，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中明确列出的其他风险与不确定性。 本新闻稿中的前瞻性陈述仅截至本文件发布之日有效，除适用法律规定外，公司无义务对该等陈述进行更新或修订。

ENLIVEX 联系方式

Shachar Shlosberger，首席财务官

Enlivex Therapeutics, Ltd.

shachar@enlivex.com

投资者关系联系方式

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

Enlivex@KCSA.com