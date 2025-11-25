Enlivex 宣佈透過 2.12 億美元私人配售，透過累積 RAIN 代幣啟動全球首個預測市場數碼資產儲備策略，並任命意大利前總理 Matteo Renzi 加入董事局

- 私人配售完成後，Enlivex 將透過累積 RAIN 代幣，採用全球首個 RAIN 預測市場代幣數碼資產儲備策略。

- RAIN 作為完全去中心化的預測與期權協定，重塑預測市場生態系統，並為鏈上市場創建提供專為透明度、自動化及社區參與而精心打造的強大平台。

- 意大利前總理 Matteo Renzi 先生將於私人配售完成後獲委任加入 Enlivex 董事局。

- Enlivex 將繼續推動 Allocetra™ 的臨床發展，這種膝骨關節炎療法有望改寫膝骨關節炎治療格局，所屬市場正不斷增長，亦存在大量尚未滿足的醫療需求。

- 每股價格 1.00 美元，較前收市價呈現 11.5% 溢價。

尼斯齊奧納，以色列, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨床階段巨噬細胞重編程免疫療法公司 Enlivex Therapeutics Ltd. （Nasdaq: ENLV，「Enlivex」或「公司」）今天宣佈已簽訂上市後私募股權投資（PIPE）的證券購買協議，進行，以每股 1.00 美元價格買賣 212,000,000 股普通股（或替代該等股份的普通股等價物），較 2025 年 11 月 21 日收市價溢價 11.5%，在扣除配售代理費用及其他發行開支前，預計所得總收益合計約為 212,000,000 美元（以美元及 USDT 組合出資）（「是次交易」）。 Enlivex 計劃運用 PIPE 所得淨收益實施首個 RAIN 預測市場代幣儲備策略，同時持續專注發展公司的核心業務營運。

RAIN 是建基於 Arbitrum 網絡的完全去中心化預測與期權協定。 協議完全免許可，讓所有人在任何市場都能建立和交易自訂期權。 市場結果可透過人工智能 (AI) 判定，而平台由 RAIN 代幣管治，該代幣配有內置的通縮回購與銷毀機制。 RAIN 以成為預測市場的「Uniswap」為設計目標，是一個讓所有人從任何地方以任何語言都能建立各類公開或私有市場的協定。

Enlivex 董事會主席 Shai Novik 表示：「近期機構對領先的預測市場公司份外關注，例如 NYSE 的母公司向 Polymarket 投資 20 億美元，以及 Kalshi 由 Andreessen Horowitz (a16z) 和 Sequoia Capital 領投的 3 億美元融資輪，顯示該行業正越漸成熟，而且增長潛力強勁。 我們相信在此交易完成並實施 RAIN 儲備策略後，Enlivex 將成為首間美國上市公眾公司為投資者提供預測市場的獲利機會，此乃加密貨幣行業其中一個增長最快的領域。 RAIN 的去中心化協定運用區塊鏈技術，讓參與者能夠根據未來事件的預期進行交易，相信將會在這個不斷擴大的市場領域成為主導力量。」

Novik 補充：「在管理 RAIN 儲備資產組合的同時，Enlivex 將繼續現有營運，專注推進治療關節疾病骨關節炎新型療法 Allocetra™ 的後期臨床開發。 骨關節炎是目前最常見的關節炎類型，影響超過 3,250 萬美國人及全球逾 3 億人。 我謹此歡迎 Matteo Renzi 先生出任 Enlivex 董事局成員，並期盼與 Renzi 先生合作，為 Enlivex 股東建構股東價值。」

是次交易預計於 2025 年 11 月 25 日或之前完成（「完成日」），惟須待達成慣常完成條件後，方可作實。

BTIG 擔任是次交易的獨家配售代理兼專屬財務顧問。 Greenberg Traurig, P.A. 及 FISCHER (FBC & Co.) 擔任 Enlivex 的法律顧問，而 DLA Piper 及 Gornitzky & Co. 則為 BTIG 提供法律顧問服務。

本新聞稿不構成任何證券的要約出售或招攬購買要約；在任何司法管轄區內，如果要約、招攬或出售屬違法行為，則不構成要約、招攬或出售。

關於 ENLIVEX

Enlivex 將會是首間開發以 RAIN 為核心的儲備策略的上市公司，RAIN 將作為公司的主要儲備資產。 在採納新儲備政策之下，Enlivex 旨在為投資者提供 RAIN 投資機會，並倡導其作為數碼資本的角色。

此外，Enlivex 擁有專注治療關節疾病骨關節炎新型療法 Allocetra™ 後期臨床開發的營運業務。 骨關節炎是目前最常見的關節炎類型，影響超過 3,250 萬美國人及全球逾 3 億人， 大約一半前十字韌帶 (ACL) 受傷的膝蓋會在 5 至 15 年內發展成骨關節炎， 預計到 2040 年，將有 7,800 萬美國人患有骨關節炎。 症狀性膝骨關節炎尤其普遍且會導致傷殘，40% 男性及 47% 女性會在一生中患上膝骨關節炎。 骨關節炎在美國每年導致超過 100 萬住院人次，主要為了進行全關節置換術。 骨關節炎的負擔極為龐大，而為患者提供能減輕痛楚及相關殘疾的治療非常重要。 據公司所知，目前美國食品藥物管理局 (FDA) 或歐盟藥物管理機構 (EMA) 均未批准任何經證實能阻止、減慢或逆轉關節結構損傷進程的藥物。

前瞻性聲明

本新聞稿載有經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條定義的前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述可透過「預期」、「計劃」、「預測」、「將」、「可能」、「預料」、「相信」、「應」、「會」、「能夠」、「打算」、「估計」、「暗示」、「目標」、「具潛力」及其他具有類似涵蓋的字詞識別，包括有關以下方面的陳述：擬定交易及相關交易的完成預期效益和時間、交易所得款項擬定用途、公司將持有資產、公司收購數碼資產的預期未來市場、價格及流動性、數碼資產周邊宏觀和政治狀況、公司價值創造和策略優勢計劃、市場規模和增長機遇、監管狀況、競爭地位及其他企業對類似業務策略興趣、技術和市場趨勢、未來財務狀況和表現及本文所述擬定交易的預期財務影響。 本新聞稿所載每項前瞻性陳述均受風險及不確定因素影響，可能導致實際結果與該等陳述明示或暗示的結果有重大差異。 適用風險及不確定因素包括但不限於本文所述擬定交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險；未能實現交易及擬定數碼資產儲備策略預期效益的風險；業務、市場、財務、政治及監管狀況變動；與公司營運及業務相關的風險，包括 RAIN 及其他加密貨幣價格高度波動的特性；公司普通股價格可能與其持有數碼資產價格高度相關的風險；與公司現時及未來經營行業競爭加劇相關的風險；普遍關於數碼資產的重大法律、商業、監管及技術不確定性相關風險；與美國及外國稅務目的而言加密資產待遇相關的風險，以及公司向證券交易委員會提交文件中識別的風險及不明朗因素。 本新聞稿中的前瞻性陳述只截至本文件日期有效，且除適用法律另有規定外，公司並無義務更新或修訂任何該等陳述。

ENLIVEX 聯絡方式

財務總監 Shachar Shlosberger

Enlivex Therapeutics, Ltd.

shachar@enlivex.com

投資者關係聯絡方式

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

Enlivex@KCSA.com