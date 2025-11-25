IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 47 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 Novembre au 21 Novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/11/2025
|FR0010259150
|300
|130,30000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/11/2025
|FR0010259150
|1 500
|130,06667
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/11/2025
|FR0010259150
|300
|130,30000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/11/2025
|FR0010259150
|2 367
|130,01234
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/11/2025
|FR0010259150
|300
|129,50000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/11/2025
|FR0010259150
|1 500
|128,56667
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,40000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/11/2025
|FR0010259150
|2 400
|129,18213
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/11/2025
|FR0010259150
|300
|127,95733
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/11/2025
|FR0010259150
|1 500
|128,03333
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/11/2025
|FR0010259150
|300
|127,90000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/11/2025
|FR0010259150
|2 296
|128,22757
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/11/2025
|FR0010259150
|300
|127,30000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/11/2025
|FR0010259150
|1 500
|127,88000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,10000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/11/2025
|FR0010259150
|2 308
|128,18982
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/11/2025
|FR0010259150
|300
|126,60000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/11/2025
|FR0010259150
|1 400
|126,35000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/11/2025
|FR0010259150
|300
|126,50000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/11/2025
|FR0010259150
|2 400
|126,22213
|XPAR
|22 171
|128.30045
Pièce jointe