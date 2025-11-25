IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 47 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 Novembre au 21 Novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/11/2025FR0010259150 300 130,30000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/11/2025FR0010259150 1 500 130,06667CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/11/2025FR0010259150 300 130,30000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/11/2025FR0010259150 2 367 130,01234XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/11/2025FR0010259150 300 129,50000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/11/2025FR0010259150 1 500 128,56667CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/11/2025FR0010259150 300 128,40000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/11/2025FR0010259150 2 400 129,18213XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/11/2025FR0010259150 300 127,95733AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/11/2025FR0010259150 1 500 128,03333CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/11/2025FR0010259150 300 127,90000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/11/2025FR0010259150 2 296 128,22757XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/11/2025FR0010259150 300 127,30000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/11/2025FR0010259150 1 500 127,88000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/11/2025FR0010259150 300 128,10000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/11/2025FR0010259150 2 308 128,18982XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/11/2025FR0010259150 300 126,60000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/11/2025FR0010259150 1 400 126,35000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/11/2025FR0010259150 300 126,50000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/11/2025FR0010259150 2 400 126,22213XPAR
    22 171 128.30045 

