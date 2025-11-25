BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. poursuit la croissance soutenue de son activité et annonce une amélioration significative de ses résultats sur le premier semestre de l'exercice 2025/2026

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. poursuit la croissance soutenue de son activité et annonce une amélioration significative de ses résultats sur le premier

semestre de l’exercice 2025/2026

Un chiffre d'affaires en croissance de 10 % à 542,5 millions d’euros. Cette progression est portée par une forte activité estivale au sein du Resort, entrainant une croissance de l’ensemble des secteurs d’activité du Groupe.

Un résultat d’exploitation qui s’établit en profit à 105,4 millions d’euros et un résultat net largement positif à 127,0 millions d’euros qui confirment la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« Avec un résultat en hausse par rapport à la même période de l’exercice précédent, le premier semestre de l’exercice 2025-2026, confirme la solidité de notre modèle économique et notre capacité à développer notre croissance, par le dynamisme de nos activités et par nos investissements continus. Repositionnement du Monte-Carlo Beach, création de nouveaux clubs ultra privés, livraison de la première phase de rénovation de l’Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Bay, nouvelles étoiles décrochées dans la restauration, arrivée du Chef Cedric Grolet, nouvelles initiatives marketing dans le secteur jeu, notamment, la saison estivale a pleinement mis à profit les très récents investissements réalisés par le Groupe. Toutes nos activités affichent des performances à la hausse, confirmant la pertinence de notre stratégie de développement en Principauté de Monaco, sans oublier les relais de croissance à l’international.»

Lors de sa réunion des 24 et 25 novembre 2025, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2025/2026, clos le 30 septembre 2025 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 1er semestre 1er semestre

2024/2025 2025/2026

Chiffre d'Affaires Consolidé 495,1 542,5

Résultat Opérationnel 93,9 105,4

Résultat Financier 25,7 21,5

Résultat Net (part du Groupe) 119,7 127,0

COMPTES SEMESTRIELS

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 542,5 millions d’euros, en hausse de 47,3 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 13 % à 326,8 millions d’euros. Cette bonne performance concerne l’ensemble des établissements, avec notamment une augmentation des prix moyens hébergements et une augmentation de la fréquentation des restaurants sur la période estivale.

un chiffre d’affaires jeux en croissance de 6% à 134,7 millions d’euros. La croissance du chiffre d’affaires jeux est portée par une augmentation des volumes jeux de table (Drop) sur la période par rapport à la même période de l’exercice précédent, qui compense une baisse du chiffre d’affaires constatée sur les appareils automatiques, due à un aléa défavorable sur la période.

un chiffre d’affaires des activités locatives record de 77,8 millions d’euros porté par la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au complexe rénové du Café de Paris, ainsi que l’application contractuelle des indexations de loyers.

Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 105,4 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 93,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les résultats opérationnels des secteurs hôtelier et locatif sont en forte augmentation en lien avec la croissance de l’activité. Cette augmentation est partiellement atténuée par une baisse du résultat opérationnel du secteur jeux, impactée négativement par la hausse de deux points de la redevance des Jeux (de 15 à 17% des recettes). Par ailleurs, le Groupe S.B.M. a poursuivi le renforcement de ses équipes de Management en lien avec la croissance de l’activité.

Le résultat financier est positif de 21,5 millions d’euros contre un résultat financier de 25,7 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2024/2025. Cette évolution du résultat financier s’explique par la baisse de la rentabilité des activités de placement liée au recul des taux d’intérêt sur les marchés financiers. Les dividendes reçus de la participation dans Banijay Group sont stables par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net consolidé – part du groupe s’élève à 127,0 millions d’euros contre 119,7 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2024/2025.

La capacité d’autofinancement des six premiers mois de l’exercice 2025/2026 s’établit à 150,8 millions d’euros contre 136,8 millions d’euros pour la même période de l’exercice passé, grâce à l’augmentation du résultat opérationnel avant amortissements de 14,1 millions d’euros en lien avec la croissance de l’activité.

Au 30 septembre 2025, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette d’endettement positive de 244,2 millions d’euros contre une situation de trésorerie nette d’endettement positive de 192,2 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2024/2025.

Au cours du semestre, la poursuite du programme d’investissement a représenté un montant de 67,6 millions d’euros, avec notamment le démarrage des travaux du One Monte-Carlo Courchevel et les rénovations des chambres de l’Hôtel Hermitage et du Monte Carlo Bay.

PERSPECTIVES – PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR

L’activité du Groupe S.B.M. sur les six premiers mois du nouvel exercice 2025/2026 s’inscrit donc dans une forte dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant, l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025/2026.

Examen limité des comptes au moment de la présente publication

Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2025 ont été déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante : https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/. Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Monaco, le 25 novembre 2025

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

