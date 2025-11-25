Síminn hf. - Niðurstaða víxlaútboðs 25. nóvember

Síminn hf. lauk í dag útboði á nýjum 6 mánaða víxlaflokki SIMINN260603.
Heildartilboð í flokkinn námu samtals 400 m.kr. að nafnvirði á flötu vöxtunum 7,80-7,90%.Tilboðum að fjárhæð 240 m.kr. að nafnvirði var tekið á 7,86% flötum vöxtum.
Útgáfudagur og uppgjör viðskipta er 3. desember 2025. Stefnt er að töku til viðskipta á Nasdaq Iceland í kjölfarið.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu víxlanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq Iceland.
Nánari upplýsingar veita:
Ásgrímur Gunnarsson, markaðsviðskipti, Fossar fjárfestingarbanki hf., sími: 522 4000, netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is
Davíð Birgisson Scheving, forstöðumaður fjárstýringar Símans hf., netfang: davidsch@siminn.is