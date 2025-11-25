Royalton Hotels & Resorts stellt umfassenden Plan zur Förderung des Wiederaufbaus in Jamaika vor

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts hat sein langjähriges Engagement für Jamaika mit einer umfassenden Hilfs- und Unterstützungsinitiative bekräftigt, die darauf abzielt, Mitarbeitenden, umliegenden Gemeinden und dem gesamten Tourismussektor nach den Auswirkungen des Hurrikans Melissa zu helfen. In jeder Phase hat das Unternehmen Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und tiefe Verbundenheit mit den Menschen betont, die Jamaika seine berühmte Gastfreundschaft verleihen. Obwohl die Wiederherstellung seiner jamaikanischen Resorts mehr Zeit in Anspruch nimmt, stellt das Unternehmen das Wohlergehen seiner Teammitglieder und die Erholung der Insel in den Vordergrund, um sicherzustellen, dass seine Resorts gestärkt wieder eröffnen und bestens darauf vorbereitet sind, das außergewöhnliche Erlebnis zu bieten, für das Jamaika bekannt ist.

Unmittelbar nach dem Sturm mobilisierte das Unternehmen umfangreiche Ressourcen, um seinen Mitarbeitern und den umliegenden Gemeinden zu helfen. Durch seine Umkehrosmoseanlagen wurde sauberes Wasser für Bedürftige bereitgestellt und Mitarbeitenden, deren Häuser schwer beschädigt waren, wurden vorübergehend Unterkünfte angeboten. Mitarbeiter, die erhebliche Verluste erlitten hatten, erhielten finanzielle Unterstützung, und an alle Mitarbeiter der betroffenen Resorts wurden Lebensmittelpakete verteilt. Über diese Sofortmaßnahmen hinaus hat das Unternehmen einen starken Fokus auf Würde, Stabilität und Zuversicht für seine Mitarbeiter gelegt, um sicherzustellen, dass sie in dieser außergewöhnlich schwierigen Zeit unterstützt, geschätzt und umsorgt werden. Ergänzt wurden diese Bemühungen durch eine Reihe zusätzlicher Leistungen und finanzieller Hilfen, die sofortige Hilfe bieten und dafür sorgen sollen, dass sich die Mitarbeitenden während der gesamten Saison unterstützt und nicht allein gelassen fühlen.

Um seinen sozialen Beitrag weiter auszubauen, hat Royalton Hotels & Resorts sein Engagement auf die gesamte Karibik ausgeweitet und Spendenaktionen, ehrenamtliche Einsätze und gemeinnützige Initiativen von mehreren Schwesterhotels aus koordiniert. Dieses erweiterte Unterstützungsnetzwerk spiegelt das unternehmensweite Engagement für Jamaika wider und sorgt dafür, dass Unterstützung weit über die Resorts hinausreicht und den besonders betroffenen Gemeinden echte Hilfe bringt.

Royalton Hotels & Resorts konzentriert sich weiterhin darauf, seine Teams während des laufenden Wiederaufbauprozesses auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Eine engagierte Gruppe von über 200 Mitarbeitern wird vor Ort bleiben, um Wartung und Erhalt der Anlagen zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Resort gut auf die nächste Wiederaufbauphase vorbereitet ist. Zugleich investiert das Unternehmen gezielt in seine Mitarbeitenden, indem es Führungskräfte und Schlüsselpersonen vorübergehend in andere Royalton-Resorts in der Karibik entsendet. Dies bietet ihnen kontinuierliche Beschäftigung, praktische Weiterentwicklung und verbesserte Schulungsmöglichkeiten, sodass sie mit gestärkten Fähigkeiten, umfassenderer Erfahrung und neuem Selbstvertrauen nach Jamaika zurückkehren können. Wenn die Hotels wiedereröffnet werden, werden sie mit Teams arbeiten, die engagierter, kompetenter und besser vorbereitet sind als je zuvor, um ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

„Während dieser Zeit ist es unsere Priorität, dafür zu sorgen, dass unsere Hotels sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter ein sicherer Ort bleiben“, so Daniel Lozano, Senior Vice President of Operations bei Royalton Hotels & Resorts. „Gleichzeitig schmälert das in keiner Weise unser Engagement für unsere Teams und Gemeinschaften in Jamaika. Der Geist der Gastfreundschaft auf der Insel hat uns stets inspiriert, und wir setzen weiterhin alles daran, unsere Mitarbeitenden zu unterstützen und gemeinsam an einem kraftvollen Wiederaufbau zu arbeiten.“

Im Rahmen der laufenden Lagebewertung hat das Unternehmen außerdem aktualisierte Wiedereröffnungstermine für seine Resorts in Jamaika bekannt gegeben. Das Royalton Negril, das Royalton Hideaway Negril und das Grand Lido Negril sollen am 25. August 2026 wiedereröffnet werden, während das Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue Waters voraussichtlich am 15. September 2026 wiedereröffnet werden. Diese Termine stehen für einen sicherheitsorientierten Ansatz. Verantwortungsvolles Wiedereröffnen heißt auch, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu schützen und stabile, sichere und vollständig betriebsbereite Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Gäste mit bestehenden Reservierungen erhalten weiterhin flexible Optionen, darunter gebührenfreie Stornierungen, Umbuchungen oder die Verlegung in ein anderes Resort innerhalb des Portfolios von Royalton Hotels & Resorts.

In jeder Phase des Wiederaufbaus setzt sich Royalton Hotels & Resorts weiterhin mit Nachdruck für das langfristige Wachstum Jamaikas als eines der führenden Reiseziele in der Karibik ein. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in seine Mitarbeitenden, seine Gemeinschaften und seinen Geschäftsbetrieb sind Ausdruck eines klaren Ziels: mit Herz wiederaufbauen, mit Stolz wiedereröffnen und stärker, resilienter und noch enger mit der Insel verbunden denn je in Jamaika präsent sein.

