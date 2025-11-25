Royalton Hotels & Resorts define un plan integral de apoyo para la recuperación de Jamaica

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts ha reafirmado su compromiso constante con Jamaica a través de una iniciativa integral de ayuda y apoyo diseñada para asistir a los empleados, las comunidades cercanas y el ecosistema turístico en general tras el impacto del huracán Melissa. En cada etapa, la empresa ha hecho hincapié en el cuidado, la responsabilidad y la profunda devoción por las personas que hacen de Jamaica un destino turístico tan famoso por su hospitalidad. Si bien para restaurar sus instalaciones en Jamaica se necesita mucho tiempo, la empresa da prioridad al bienestar de los miembros de su equipo y a la recuperación de la isla, asegurándose de que sus complejos turísticos vuelvan más fuertes y totalmente preparados para ofrecer la experiencia excepcional por la que Jamaica es conocida.

Inmediatamente después de la tormenta, la empresa movilizó amplios recursos para apoyar a sus equipos y a las comunidades vecinas. Se puso a disposición de los necesitados agua potable producida a través de sus plantas de ósmosis inversa y se ofreció alojamiento temporal a los empleados cuyas viviendas se vieron gravemente afectadas. Se proporcionó ayuda económica al personal que sufrió pérdidas importantes y se distribuyeron paquetes de alimentos a todo el personal de los complejos turísticos afectados. Más allá de estas medidas urgentes, la empresa ha puesto un gran énfasis en la dignidad, la estabilidad y la tranquilidad de su personal, asegurándose de que se sientan apoyados, valorados y cuidados durante un momento excepcionalmente difícil. Estos esfuerzos se complementaron con una serie de prestaciones adicionales y ayudas económicas diseñadas para proporcionar alivio inmediato y garantizar que los empleados se sintieran acompañados durante toda la temporada.

Para reforzar aún más su impacto social, Royalton Hotels & Resorts ha ampliado su alcance en todo el Caribe, coordinando campañas de donaciones, actividades de voluntariado e iniciativas de mejora de la comunidad desde varias de sus instalaciones asociadas. Esta amplia red de apoyo refleja el compromiso de toda la empresa con Jamaica, garantizando que la ayuda llegue mucho más allá de las zonas turísticas y proporcione beneficios significativos a las comunidades más afectadas.

Royalton Hotels & Resorts sigue centrándose en apoyar a sus equipos de todas las formas posibles a lo largo del proceso de restauración en curso. Un grupo especializado de más de 200 empleados permanecerá en las instalaciones para supervisar las labores de mantenimiento y conservación, a fin de garantizar que cada complejo turístico esté bien preparado para la siguiente fase de recuperación. Al mismo tiempo, la empresa invierte de forma activa en su talento mediante el despliegue de directivos y miembros clave del equipo en tareas conjuntas especiales en otros complejos turísticos de Royalton en el Caribe. Esto proporciona empleo continuo, desarrollo práctico y oportunidades de formación de alto nivel que les permitirán regresar a Jamaica con habilidades reforzadas, una experiencia más amplia y una confianza renovada. Cuando las instalaciones vuelvan a abrir, lo harán con equipos más capacitados, más competentes y más preparados que nunca para ofrecer a los huéspedes una experiencia excepcional.

«A medida que avanzamos en este periodo, nuestra prioridad es garantizar que nuestros hoteles sigan siendo lugares seguros tanto para los huéspedes como para el personal», afirmó Daniel Lozano, vicepresidente sénior de Operaciones de Royalton Hotels & Resorts. «Sin embargo, esta situación no merma nuestro compromiso con nuestros equipos y comunidades en Jamaica. El espíritu de hospitalidad de la isla siempre nos ha inspirado, y seguimos centrados en apoyar a nuestra gente y trabajar juntos para lograr una recuperación sólida».

Como parte de las evaluaciones en curso, la empresa también ha confirmado los nuevos plazos de reapertura de sus instalaciones en Jamaica. Royalton Negril, Royalton Hideaway Negril y Grand Lido Negril tienen prevista su reapertura el 25 de agosto de 2026, mientras que Royalton Blue Waters y Royalton Hideaway Blue Waters se espera que reabran el 15 de septiembre de 2026. Estas fechas reflejan un enfoque que da prioridad a la seguridad, reconociendo que reabrir de forma responsable también significa proteger el bienestar del personal y garantizar que las condiciones de trabajo sean estables, seguras y estén totalmente preparadas para el funcionamiento con normalidad. Los huéspedes con reservas ya realizadas seguirán disfrutando de opciones flexibles, como cancelaciones sin penalización, cambios de reserva o traslado a otro complejo turístico de la cadena de Royalton Hotels & Resorts.

A lo largo de todas las etapas de la recuperación, Royalton Hotels & Resorts mantiene su profundo compromiso con el crecimiento a largo plazo de Jamaica como uno de los principales destinos turísticos del Caribe. Las continuas inversiones de la empresa en su personal, sus comunidades y sus operaciones reflejan un objetivo claro: reconstruir con corazón, reabrir con orgullo y volver a Jamaica más fuertes, más resilientes y más conectados con la isla que nunca.

