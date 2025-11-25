Alkane Resources Limited: Utnämning av Non-Executive Director

PERTH, Western Australia, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) (”Alkane” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att Denise McComish har utsetts till Non-Executive Director i Alkane med tillträde den 1 december 2025. McComish kommer även att fungera som ordförande för Alkanes revisions- och riskkommitté.

McComish har omfattande erfarenhet inom finans, strategi, företag, ESG och styrelsearbete inom flera olika sektorer. Hon var partner på KPMG i 30 år som specialist på revision och rådgivning, och var National Board Member och National Mining Leader.

McComish är för närvarande Non-Executive Director för Web Travel Group Limited, WA Electricity Generation and Retail Corporation (Synergy) och för ändamålsorganisationen Beyond Blue Limited. Hon var Non-Executive Director för Gold Road Resources Limited fram till dess att Gold Fields Limited nyligen övertog bolaget, och har tidigare haft Non-Executive Director-befattningar hos Mineral Resources Limited och Macmahon Holdings Limited.

McComish är ledamot av Chartered Accountants Australia and New Zealand, ledamot av Australian Institute of Company Directors och medlem i Chief Executive Women.

Alkanes styrelseordförande Andy Quinn säger: ”Jag är mycket glad över att välkomna Denise till Alkanes styrelse som Non-Executive Director. Med sin omfattande erfarenhet som tidigare partner på KPMG, sin djupa expertis inom styrning, revision, riskhantering och ESG-frågor, samt sina beprövade meriter från styrelserna i ledande ASX-noterade företag, tillför Denise exceptionella kvaliteter och kompetenser till vår styrelse. Dessa kommer att vara ovärderliga och stämmer perfekt överens med vårt mål att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare och alla andra intressenter.”

Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Styrelsen.

OM ALKANE ‐ www.alkres.com ‐ ASX: ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

