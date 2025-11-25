KITRON ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDERE

(2025-11-25) Det vises til børsmelding publisert av Kitron ASA ("Selskapet") datert 25. november 2025 vedrørende vellykket plasseringen av en rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen") hvor Selskapet allokerte 17 000 000 nye ordinære aksjer i Selskapet ("Nye Aksjer") til en tegningskurs på NOK 57,25 per aksje ("Tegningskursen").

I forbindelse med den Rettede Emisjonen ble følgende primærinnsidere i Selskapet tildelt Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen til Tegningskursen, som angitt nedenfor:

Cathrin Nylander, CFO i Selskapet, ble tildelt 20 695 Tilbudsaksjer

Peter Nilsson, CEO i Selskapet, ble tildelt 20 695 Tilbudsaksjer

Petra Grandinson, styremedlem i Selskapet, ble tildelt 10 347 Tilbudsaksjer

Malfrid Brath, styremedlem i Selskapet, ble tildelt 10 347 Tilbudsaksjer

Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem i Selskapet, ble tildelt 10 347 Tilbudsaksjer





Vennligst se vedlagt primærinnsidermelding for ytterligere informasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen MAR artikkel 19 og etter verdipapirhandelloven § 5-12.





Vedlegg