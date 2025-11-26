Teva obtient les autorisations de la Commission européenne pour PONLIMSI® (dénosumab), biosimilaire de Prolia® et DEGEVMA® (dénosumab), biosimilaire de Xgeva®

Suite aux avis favorables rendus par le Comité des médicaments à usage humain (CMUH), la Commission européenne a accordé des autorisations de mise en marché visant les biosimilaires PONLIMSI et DEGEVMA de Teva, élargissant ainsi l’accès à des traitements majeurs pour la santé osseuse à toute l’Europe

Ces autorisations marquent une nouvelle étape décisive dans le solide portefeuille de biosimilaires de Teva et s’alignent parfaitement sur sa stratégie de croissance

Ces autorisations témoignent de l’engagement de Teva envers le développement de l’accès des patients aux biosimilaires





TEL AVIV, Israël, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceuticals International GmbH, filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE : et TASE : TEVA), annonce que la Commission européenne (CE) vient d’accorder des autorisations de mise en marché visant ses deux candidats biosimilaires au dénosumab, à savoir PONLIMSI, un biosimilaire de Prolia®1 et DEGEVMA, un biosimilaire de Xgeva®, à la suite de l’avis favorable rendu par le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) plus tôt cette année.

Ces autorisations marquent une nouvelle étape cruciale dans le portefeuille de biosimilaires de Teva, leader du secteur, et renforcent son engagement continu envers l’amélioration de l’accès des patients aux traitements biologiques essentiels dans toute l’Europe. Teva prévoit de lancer ces deux produits sur les principaux marchés européens dans les prochains mois.

Ces autorisations constituent une étape clé dans la stratégie de croissance de Teva et lui permettent de confirmer son engagement en faveur du développement de l’accès des patients aux médicaments biosimilaires.

Pour Steffen Nock, vice-président directeur en charge des Produits biosimilaires et directeur scientifique : « Ces autorisations représentent une avancée majeure dans l’amélioration de l’accès des patients aux thérapies biosimilaires indiquées dans le cadre d’affections osseuses graves et soulignent notre engagement en faveur d’une meilleure prise en charge des patients ».

Et Michal Nitka, vice-président directeur de la branche Produits génériques Europe et directeur mondial de la branche Produits en vente libre d’ajouter : « Grâce à ces lancements de produits, nous restons déterminés à proposer des options thérapeutiques supplémentaires aux systèmes de santé à travers toute l’Europe, en particulier dans les pays où l’accès aux biosimilaires peut encore être amélioré ».

À propos de PONLIMSI

PONLIMSI (dénosumab) est indiqué dans le traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et les hommes présentant un risque accru de fractures, dans le traitement de la perte osseuse associée à l’ablation hormonale chez les hommes atteints d’un cancer de la prostate présentant un risque accru de fractures, ou dans le traitement de la perte osseuse chez les adultes sous traitement systémique à long terme par glucocorticoïdes.

La substance active, le dénosumab, est un anticorps monoclonal IgG2 humain qui cible la protéine RANKL, essentielle à la formation, au fonctionnement et à la survie des ostéoclastes, les cellules responsables de la résorption osseuse. En se liant à RANKL avec une affinité et une spécificité élevées, le dénosumab empêche l’interaction entre RANKL et RANK, ce qui entraîne une diminution de la résorption osseuse dans l’os cortical et trabéculaire.

PONLIMSI sera disponible sous forme de solution injectable en seringue préremplie de 60 mg/1 ml.

PONLIMSI est un médicament biosimilaire, similaire au princeps Prolia® (dénosumab), qui a été autorisé dans l’UE le 26 mai 2010.

Des données analytiques, précliniques et cliniques exhaustives révèlent que la qualité, l’innocuité et l’efficacité de PONLIMSI sont comparables à celles du princeps.

À propos de DEGEVMA

DEGEVMA (dénosumab) est indiqué pour la prévention des complications osseuses chez les adultes atteints d’un cancer avancé touchant les os et pour le traitement des adultes et des adolescents à maturité squelettique atteints d’une tumeur osseuse à cellules géantes.

La substance active, le dénosumab, est un anticorps monoclonal IgG2 humain qui cible la protéine RANKL, essentielle à la formation, au fonctionnement et à la survie des ostéoclastes, les cellules responsables de la résorption osseuse. En se liant à RANKL avec une affinité et une spécificité élevées, le dénosumab empêche l’interaction entre RANKL et RANK, ce qui entraîne une diminution de la résorption osseuse dans l’os cortical et trabéculaire.

DEGEVMA sera disponible sous forme de solution injectable en flacon de 120 mg/1,7 ml.

DEGEVMA est un médicament biosimilaire, similaire au princeps Xgeva® (dénosumab), qui a été autorisé dans l’UE le 13 juillet 2011.

Des données analytiques, précliniques et cliniques exhaustives révèlent que la qualité, l’innocuité et l’efficacité de DEGEVMA sont comparables à celles du princeps.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est une société biopharmaceutique innovante de premier plan, soutenue par une activité de médicaments génériques de classe mondiale. Depuis plus de 120 ans, Teva n’a jamais dérogé à son engagement en faveur de l’amélioration de la santé. Qu’il s’agisse d’innover dans les domaines des neurosciences et de l’immunologie ou de proposer des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des marques pharmaceutiques dans le monde entier, Teva s’engage à répondre aux besoins des patients, aujourd’hui et demain. Chez Teva, nous contribuons tous à l’amélioration de la santé (We Are All In For Better Health).

Pour en savoir plus, consultez le site www.tevapharm.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 reposant sur les convictions et les attentes actuelles de la direction et assujetties à des risques et incertitudes importants, connus ou non, et qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations futurs diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de constructions comme « devrait », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « cible », « peut », « projeter », « orientation », « a l’intention de », « prévoir », « croire » et d’autres expressions de même sens en lien avec toute référence aux performances opérationnelles ou financières à venir. Les facteurs importants susceptibles de causer ou de contribuer à de tels écarts visent les risques liés à notre capacité à développer et à commercialiser avec succès PONLIMSI (dénosumab) pour le traitement et la prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et les hommes présentant un risque accru de fractures ; notre capacité à développer et commercialiser avec succès DEGEVMA (dénosumab) pour la prévention des complications osseuses chez les adultes atteints d’un cancer avancé touchant les os et pour le traitement des adultes et des adolescents à maturité squelettique atteints d’une tumeur osseuse à cellules géantes ; notre capacité à être compétitifs sur le marché, y compris notre capacité à développer et commercialiser d’autres produits pharmaceutiques ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie de croissance, notamment à développer notre portefeuille de médicaments innovants et biosimilaires et à commercialiser de manière rentable les médicaments innovants et le portefeuille de biosimilaires, que ce soit de manière organique ou par le biais du développement commercial ; et d’autres facteurs évoqués dans notre rapport trimestriel déposé sous formulaire 10-Q pour le troisième trimestre 2025 et dans notre rapport annuel déposé sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, notamment aux rubriques intitulées « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de formulation et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives ou autres informations figurant dans le présent document, indépendamment de nouvelles données, événements futurs ou autres circonstances. Nous vous recommandons de ne pas vous y fier indûment.

Demandes de renseignements des médias chez Teva

TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com

Demandes de renseignements sur les relations avec les investisseurs chez Teva

TevaIR@Tevapharm.com

________________________

1 Prolia® et Xgeva® sont des marques déposées d’Amgen, Inc.