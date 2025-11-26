ZenaDrone de ZenaTech establece una oficina en el área de Washington, D.C. fortaleciendo las oportunidades de ingresos en defensa de EE. UU. y acceso al mercado del gobierno federal

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones empresariales tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drones como Servicio (DaaS), SaaS empresarial y soluciones de computación cuántica, anuncia que su filial de drones, ZenaDrone, ha abierto una oficina en el área de Washington, D.C. para acelerar el acceso al mercado del gobierno federal y la participación de la agencia de defensa de EE. UU., lo que se espera que consolide una sólida presencia federal para impulse el crecimiento de ingresos en defensa. Ubicada en Manassas, Virginia, dentro del área metropolitana de D.C., la nueva oficina ofrece cercanía a gestores y ejecutivos de programas militares, responsables de adquisiciones y líderes del Congreso, lo que potencialmente permitirá una colaboración más rápida y una alineación temprana con las prioridades de defensa en evolución. Diseñada para albergar las funciones centrales del sector defensa de ZenaDrone, incluyendo desarrollo de negocios, gestión de oportunidades (“capture”) y soporte a programas militares, la empresa actualmente está contratando a dos profesionales de desarrollo empresarial para esta nueva ubicación quienes colaborarán en las iniciativas de defensa en curso.

"Contar con una presencia basada en Washington y desarrollo de negocios locales significa que podemos interactuar directamente con las oficinas de programas de defensa y moldear los requisitos desde etapas tempranas para ganar contratos federales a través de los canales de adquisición establecidos del DoW (Departamento de Guerra)”, señaló Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "l posicionar a nuestro equipo dentro del ecosistema federal, y combinado con nuestras operaciones de producción de drones en EE. UU. en Arizona, estamos construyendo una base sólida para el crecimiento de ingresos en defensa, avanzando sistemas de drones fabricados en Estados Unidos a la velocidad y escala que ahora requieren las fuerzas militares de EE. UU. y la OTAN".

ZenaTech anunció recientemente la ampliación de su centro de fabricación en Mesa, Arizona, donde triplicará el tamaño de las instalaciones de ZenaDrone para permitir el ensamblaje, producción y pruebas completas de drones en territorio estadounidense. En conjunto con el enfoque basado en Washington, D.C. en desarrollo comercial y en el ciclo de adquisiciones, la empresa considera que esto representa una estrategia unificada para incrementar la capacidad operativa, mejorar la interacción federal y satisfacer la creciente demanda de sistemas avanzados de UAV no armados en el DoW, seguridad nacional y otras agencias federales.

El portafolio de drones de la empresa para el sector de defensa, actualmente en diversas etapas de desarrollo y de preparación para certificaciones de ciberseguridad, incluye:

El ZenaDrone 1000, un dron VTOL (despegue y aterrizaje vertical) de tamaño medio, de construcción robusta, capaz de elevar ~40 kg, con autonomía habilitada por IA y comunicaciones seguras mediante su sistema patentado DroneNet. Diseñado para aplicaciones de inspección, vigilancia y reconocimiento (ISR), cargas críticas y patrullaje fronterizo, incluye una versión a gasolina en desarrollo para vuelos más prolongados. Ha participado en pruebas remuneradas con la Reserva de la Marina y la Fuerza Aérea de EE. UU. para aplicaciones como entrega de suministros médicos.

El IQ Square, un dron VTOL (tamaño inicial 40”x 40”) diseñado para levantamientos topográficos en línea de vista, inspecciones de infraestructura, inspecciones de carreteras y puentes, y tareas de reconocimiento en defensa

El IQ Nano, un dron compacto de interiores (tamaño inicial 20” x 20”), diseñado para operar en entornos sin GPS, como almacenes o infraestructuras militares para gestión de inventario mediante escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad, cuenta con evasión de obstáculos y capacidades impulsadas por IA para operaciones de enjambres o flotas de drones.





Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA) Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, para innovar y mejorar los procesos de inspección, mantenimiento, seguridad, cumplimiento y levantamientos topográficos de sus clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

