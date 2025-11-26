Huayan Robotics, 도쿄iREX 2025 행사에서 첨단 협동로봇 공개 예정

도쿄, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 협동로봇 분야의 혁신 기업인 Huayan Robotics가 오는 12월 3일부터 6일까지 열리는 세계적 로봇 전시회 iREX 2025에서 최신 기술을 공개한다. 올해 전시회는 “로봇을 통한 지속 가능한 사회” (Sustainable Societies Through Robotics)를 주제로, 사람과 로봇 간 협업이 글로벌 제조업을 어떻게 재편하고 주요 사회적 과제를 해결하는지에 초점을 맞추게 된다.

Tokyo Big Sight 웨스트홀 W3-12 부스에 전시공간을 마련한 Huayan Robotics는 중량 하중 성능, 초고속 동작, 지능형 용접, 정밀 자동화 등 자사의 핵심 역량을 총망라한 라인업을 선보일 예정이다.

특히 S50 중량 하중 로봇 ( S50 Heavy Payload Robot )이 iREX 2025에서 처음으로 해외에 공개된다. 이 로봇은 50kg 하중, 2,000mm 작업 반경, 그리고 분당 13사이클의 팔레타이징 속도를 구현해 물류·창고·식음료 산업에서 강력한 성능을 제공한다. 또한 Elfin 고속 협동로봇 ( Elfin High-Speed Cobot ) 역시 글로벌 최초 공개를 앞두고 있으며, 기존보다 1.5배 빨라진 동작 속도로 분류, 적재, 하역 등 고빈도 작업에서 민첩성과 작업 일관성을 크게 향상시킨다.

Huayan Robotics는 E10-Pro 협동로봇 ( E10-Pro cobot )을 기반으로 자사의 지능형 자동 용접 솔루션을 상세히 선보일 계획이다. 해당 솔루션은 부드러운 드래그 티칭(Drag-Teaching), 실시간 용접부 추적, 자동 편차 보정 기능으로 구성돼 있으며, 자동차·조선·금속 하드웨어·구조용 강재 등 다양한 산업 현장에서 빠르게 도입될 수 있도록 설계됐다.

또한 KEYENCE와 공동 개발한 고정밀 비전 검사 시스템도 공개된다. 이 시스템은 0.2초 안에 정밀한 다차원 데이터를 포착해 품질 관리 요구에 대응한다.

이 밖에도 고토크 스크류드라이빙, 초고속 적재·하역 솔루션 등 다양한 데모가 전시돼, Huayan Robotics가 추구하는 중량 하중, 초고속, 고정밀, 유연한 배치의 역량을 조명하게 된다. 이는 글로벌 제조업체들이 더 효율적이고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 자동화 옵션을 확보하도록 돕는다는 점에서 의미가 크다.

Huayan Robotics의 CEO인 왕광넝(Guangneng Wang)은 iREX 2025에 참석해 전 세계 전문가와 파트너들을 부스로 초대하고, 기술 교류와 협업에 대한 심도 있는 논의를 이어갈 예정이다.왕 CEO는 “최신 혁신 기술을 선보이고 글로벌 파트너십을 모색하게 되어 매우 기쁘다. 이번 전시는 국제 시장에서의 입지를 강화하고 더 스마트한 제조 생태계를 구축하려는 Huayan Robotics의 확고한 의지를 보여준다”라고 말했다.

보다 자세한 정보와 최신 지능형 제조 솔루션 경험을 원하신다면 전시장의 W3-12번 부스를 방문해 확인해 보세요

Huayan Robotics 소개

전 세계 40여 개 국가 및 지역의 파트너들이 신뢰하는 Huayan Robotics는 용접, 팔레타이징, 조립, 스크류드라이빙 등 협동로봇(cobot) 솔루션에 전념하며, 글로벌 제조업체들이 효율성을 높이고 유연성을 강화하며 운영을 최적화할 수 있도록 지원하고 있다.

언론 연락처 정보

Website: https://www.huayan-robotics.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics

YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics

Email: marketing.oversea@huayan-robotics.com

본 보도자료와 관련한 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f9d679b-a453-4e8d-aae5-7960e477b774