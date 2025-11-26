Lushan s’efforce d’améliorer l’expérience des touristes internationaux et d’attirer davantage de visiteurs grâce à des événements basés sur la photographie

LUSHAN, Chine, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onze photographes originaires de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et la Chine ont récemment entrepris un voyage photographique au mont Lushan. Cet événement culturel et touristique est organisé par Lushan Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.

Au cours de cette visite, les photographes ont exploré les rues anciennes du mont Lushan pour s’immerger dans la culture urbaine locale. Ils ont également écouté les mélodies de l’opéra Xihe, un art traditionnel chinois, à l’Académie Bailudong, une institution académique renommée dont l’histoire s’étend sur plus d’un millénaire. Depuis Hanpokou, un site pittoresque réputé pour le point de vue qu’il offre depuis la montagne, ils ont pu admirer des vues panoramiques du fleuve Yangtsé et du lac Poyang. De plus, dans les villas mêlant des styles architecturaux chinois et étrangers, le groupe a pu apprécier l’intégration unique de l’esthétique rurale occidentale et du design des jardins orientaux.

Au cœur des paysages pittoresques du mont Lushan, les photographes ont créé une série d’œuvres photographiques saisissantes. Ils ont exprimé leur espoir de voir ces œuvres servir de pont pour des échanges culturels entre la Chine et d’autres pays, afin d’encourager davantage de visiteurs internationaux à explorer le mont Lushan. Ces œuvres seront exposées à Nanchang, capitale de la province du Jiangxi, le 15 décembre.

En septembre dernier, le mont Lushan a encore renforcé ses liens internationaux en établissant des partenariats de coopération avec des géoparcs en Espagne, au Chili, en Corée du Sud et dans d’autres pays, officialisant ainsi avec eux des relations de « géoparc jumelé ». Afin d’améliorer l’expérience de voyage des touristes internationaux, la zone touristique du mont Lushan a également lancé un système de services complets innovant « 1+3 » destiné aux étrangers. Dans le cadre de ce système, des centres de services d’immigration ont été mis en place à des endroits clés tels que la station inférieure du téléphérique du mont Lushan, afin d’offrir des services de guichet unique pour les visiteurs, et notamment une assistance financière, la réservation de billets ainsi que l’organisation de visites guidées.

Source : Lushan Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.