BitMEX lanza la campaña "BitMEX Legends" con un premio acumulado de 5 BTC para celebrar su undécimo aniversario

VICTORIA, Seychelles, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más seguras, anunció recientemente el lanzamiento de "BitMEX Legends", una campaña global con un premio total de 5 BTC y 100.000 USDT para celebrar su 11.º aniversario.

La campaña comenzó el 24 de noviembre y está disponible para los operadores nuevos, existentes y recurrentes en BitMEX. Entre los aspectos más destacados de la campaña figuran los siguientes:

Competencia de trading decisiva BitMEX Legends: los usuarios deben aspirar al mayor volumen de trading, de ganancias y pérdidas (PnL) y de retorno de inversión (ROI%) para ganar su parte del premio acumulado de 5 BTC.

los usuarios deben aspirar al mayor volumen de trading, de ganancias y pérdidas (PnL) y de retorno de inversión (ROI%) para ganar su parte del premio acumulado de 5 BTC. 11 misiones durante 11 días: al completar las tareas diarias de trading, los usuarios que cumplan los requisitos podrán reclamar hasta 121 BMEX durante 11 días.

al completar las tareas diarias de trading, los usuarios que cumplan los requisitos podrán reclamar hasta 121 BMEX durante 11 días. Bonificación por recomendación de 50.000 USDT: los usuarios deben recomendar a sus amigos que se registren en BitMEX y hagan su primera operación para ganar parte del premio acumulado de 50.000 USDT.



Como homenaje a la comunidad de trading de criptomonedas, BitMEX también presenta 11 BitMEX Legends, una lista de los mejores operadores de la historia de BitMEX, reconocidos por su influencia en la plataforma y en el sector en general. A partir del 25 de noviembre y durante 11 días, BitMEX revelará la identidad de cada operador seleccionado en su sitio web.

Para participar en la campaña BitMEX Legends, los nuevos clientes deben registrarse correctamente para obtener una cuenta BitMEX y completar su proceso de conocimiento del cliente (KYC). Encontrará información detallada sobre las tareas y las recompensas aquí.

Los operadores interesados en participar en la competencia de trading decisiva BitMEX Legends pueden hacerlo aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, nunca se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, ya que saben que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables. BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información sobre BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com, y síganos en Telegram, Twitter, Discord, y en nuestras comunidades en línea. Para más consultas, escriba a press@bitmex.com.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4681eb0d-f9ea-4005-b4af-b90499b1e142