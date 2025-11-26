Denodo צוינה כמובילה ב-IDC MarketScape עבור פלטפורמות תוכנה לשילוב נתונים

פאלו אלטו, קליפורניה, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הכריזה כי הוכרה כמובילה ב- IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (מסמך #US53001625, אוקטובר 2025).

דו"ח IDC MarketScape מציין כי, "הציווי הכפול של הכנת נתונים עבור בינה מלאכותית ומינוף בינה מלאכותית עבור נתונים מניע את ההמרה המהירה של שוק תוכנות שילוב הנתונים. נושא מרכזי הוא עלייתם של סוכני הבינה המלאכותית, אשר מציעים תזרימי עבודה אוטונומיים, מונחי אירועים, הדורשים תזרימי נתונים מרובי-מודאליים ואמינים בזמן אמת. ספקיות ברחבי העולם מעצבות מחדש את הפורטפוליו שלהן כדי לתמוך בדרישות אלו, ומטמיעות מיכון, פרדיגמות של נתונים כמוצר וריבונות בפלטפורמות האינטגרציה שלהן".

IDC MarketScape ממשיך ומספר, "סדרי העדיפויות של הלקוחות משקפים את השינויים הללו, כאשר המחקר של IDC מדגיש כי ההשקעות העיקריות של ארגונים הן במיכון של בינה מלאכותית כדי לשפר את הפרודוקטיביות של עובדי הנתונים ובאיכות הנתונים עבור אימון מודלים של בינה מלאכותית. במקביל, מובילי נתונים מתמודדים עם אתגרי אבטחה, פרטיות וריבונות בסביבות מבוזרות ודינמיות מאוד. אתגרים אלה תואמים לאסטרטגיות של ספקיות המדגישות בינה מונעת מטא-דאטה, יכולת תצפית ואכיפת מדיניות מדוקדקת. הציפייה היא ששיפורים במיכון של צינורות נתונים, ריבונות ומוכנות נתונים רב-מודאלית ישפיעו ישירות על האימוץ ועל התוצאות של בינה מלאכותית".

Denodo זכתה להכרה ב-IDC MarketScape בזכות החוזקות הבאות:

ניהול נתונים לוגי ועומק וירטואליזציה של נתונים : יכולת חזקה לשלב ולספק נתונים ריבוניים בזמן אמת לאורך מקורות הטרוגניים ללא צורך בשכפול מנדטורי , תוך תמיכה בהאצה באמצעות שימוש בזיכרון במטמון ובשכבת MPP מוטמעת במידת הצורך . זה מפחית את תנועת הנתונים ומקצר את הזמן לפתרון עבור אנליטיקה חוצת תחומים ובינה מלאכותית .

שכבת סמנטיקה ומדיניות אחודה : מודל עקבי מונע מטא-דאטה קושר את הייחוס הטכני לסמנטיקה ותגיות עסקיות , ומאפשר אבטחה מרכזית מדוקדקת ( ברמת שורה , עמודה ותא עם מיסוך דינמי ) והזנת תזרימי עבודה ניהוליים בכל שירותי הנתונים ומוצרי הנתונים שפורסמו .

קישוריות רחבה ואספקה ​​ בריבוי מודאלי : מתאמים נרחבים עבור בסיסי נתונים יחסיים , NoSQL , ממשקי API , קבצים , תזרימי אירועים , מאגרי אובייקטים בענן ופורמטים של טבלאות פתוחות ( כמו Delta Lake , Iceberg ו- Parquet ), בנוסף לחשיפה למוצרי נתונים מקוריים באמצעות REST , GraphQL , OData , JDBC/ODBC ו- SOAP כדי לשרת צרכנים מגוונים .

מיטוב פעולות וביצועים המותאמים לענן : תמיכה בדפוסי ענן היברידיים ומרובי עננים , שילוב DevOps ו- CI/CD , בקרת גרסאות , ניהול עומסי עבודה , האצת שאילתות חכמה ותצפית מוכוונת FinOps עוזרת לצוותים להרחיב גישה לנתונים לוגיים ריבוניים עם צפי מראש של ביצועים ועלויות .

"התלות ההדדית בין נתונים לבינה מלאכותית הופכת לחשובה יותר ויותר עבור ארגונים רבים", אמר סטיוארט בונד (Stewart Bond), סגן נשיא למחקר ב-IDC. "ארגונים המפעילים פתרונות בינה מלאכותית יוצרת, מבוססת סוכנים, ופעולות חיזוי מבינים את החשיבות של בינה מבוססת מטא-דאטה, יכולת תצפית ואכיפת מדיניות מדוקדקת. ספקיות שילוב נתונים כמו Denodo, המאפשרות נתונים אמינים, ריבוניים שמוכנים לבינה מלאכותית בקנה מידה גדול, מציעות לארגונים הזדמנות להשיג תוצאות בינה מלאכותית מהימנות ונשלטות".

"אנו גאים ש-IDC MarketScape הכיר ב-Denodo כמובילה", אמר אלברטו פאן (Alberto Pan), מנהל טכנולוגיות ראשי ב-Denodo. "Denodo כאן כדי לעזור למובילי נתונים להתמודד בביטחון עם אתגרי האבטחה, הפרטיות והריבונות שלהם בנופי נתונים מורכבים".

אודות Denodo

Denodo היא מובילה עולמית בניהול נתונים, המפעילה סוכני ויישומי בינה מלאכותית אמינים. פלטפורמת Denodo, פתרון ניהול נתונים לוגיים עטור פרסים, הופכת נתונים של ארגון לתובנות אמינות עבור בינה מלאכותית, אנליטיקה ויוזמות שירות עצמי. ארגונים ברחבי העולם משתמשים ב-Denodo כדי לספק נתונים מוכנים לבינה מלאכותית ומוכנים לעסקים בחלקיק מהזמן בהשוואה לאגמי נתונים מסורתיים, ומשיגה זמן לתובנות מהיר עד פי 4, החזר השקעה של 345% וביצועים טובים פי 10. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

