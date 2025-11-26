Denodo Dinobatkan sebagai Peneraju dalam IDC MarketScape bagi Platform Perisian Integrasi Data

PALO ALTO, California, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa syarikat telah diiktiraf sebagai Peneraju dalam IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (dokumen # US53001625, Oktober 2025).

IDC MarketScape menyatakan, “Dua keperluan utama iaitu penyediaan data untuk AI dan pemanfaatan AI bagi data sedang mendorong transformasi pesat dalam pasaran perisian integrasi data. Tema utama ialah kemunculan AI beragen, yang memperkenalkan aliran kerja autonomi berasaskan peristiwa dan memerlukan aliran data multimodal masa nyata yang boleh dipercayai. Penyedia di seluruh pasaran sedang membentuk semula portfolio mereka untuk menyokong keperluan ini, dengan menggabungkan automasi, paradigma data-sebagai-produk serta tadbir urus ke dalam platform integrasi mereka.”

IDC MarketScape seterusnya menyatakan, “Keutamaan pelanggan turut mencerminkan perubahan ini. Penyelidikan IDC menekankan bahawa pelaburan utama organisasi adalah dalam automasi AI untuk meningkatkan produktiviti pekerja data serta dalam kualiti data bagi latihan model AI. Pada masa yang sama, pemimpin data berdepan cabaran keselamatan, privasi dan tadbir urus dalam persekitaran yang sangat teragih dan dinamik. Cabaran ini sejajar dengan strategi penyedia yang menekankan kecerdasan dipacu metadata, keterlihatan dan penguatkuasaan dasar yang terperinci. Jangkaannya ialah penambahbaikan dalam automasi saluran data, tadbir urus dan kesediaan data multimodal yang akan memberi kesan langsung terhadap penerimaan AI serta hasil yang dicapai.”

Denodo telah diiktiraf dalam IDC MarketScape atas kekuatan berikut:

Pengurusan data logikal dan kedalaman pemvirtualan data: Keupayaan kukuh untuk mengintegrasikan dan menyampaikan data masa nyata yang ditadbir merentas sumber heterogen tanpa replikasi mandatori, sambil menyokong pemecutan melalui caching dan lapisan MPP terbina dalam apabila sesuai. Ini mengurangkan pergerakan data dan memendekkan masa untuk mendapatkan penyelesaian bagi analitik merentas domain dan AI.

Keupayaan kukuh untuk mengintegrasikan dan menyampaikan data masa nyata yang ditadbir merentas sumber heterogen tanpa replikasi mandatori, sambil menyokong pemecutan melalui caching dan lapisan MPP terbina dalam apabila sesuai. Ini mengurangkan pergerakan data dan memendekkan masa untuk mendapatkan penyelesaian bagi analitik merentas domain dan AI. Lapisan semantik dan dasar yang disatukan: Model dipacu metadata yang konsisten menghubungkan salasilah teknikal dengan semantik perniagaan dan tag, sekali gus membolehkan keselamatan berpusat yang terperinci (pada aras baris, lajur dan sel dengan penyamaran dinamik) serta aliran kerja pengurusan merentas semua perkhidmatan data dan produk data yang diterbitkan.

Model dipacu metadata yang konsisten menghubungkan salasilah teknikal dengan semantik perniagaan dan tag, sekali gus membolehkan keselamatan berpusat yang terperinci (pada aras baris, lajur dan sel dengan penyamaran dinamik) serta aliran kerja pengurusan merentas semua perkhidmatan data dan produk data yang diterbitkan. Ketersambungan luas dan penyampaian multimodal: Penyesuai menyeluruh untuk sistem relasional, NoSQL, API, fail, aliran peristiwa, stor objek awan dan format jadual terbuka (contohnya Delta Lake, Iceberg dan Parquet) serta pendedahan asli produk data melalui REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC dan SOAP bagi memenuhi keperluan pelbagai pengguna.

Penyesuai menyeluruh untuk sistem relasional, NoSQL, API, fail, aliran peristiwa, stor objek awan dan format jadual terbuka (contohnya Delta Lake, Iceberg dan Parquet) serta pendedahan asli produk data melalui REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC dan SOAP bagi memenuhi keperluan pelbagai pengguna. Operasi berasaskan awan asli dan pengoptimuman prestasi: Sokongan untuk corak hibrid dan berbilang awan, integrasi DevOps dan CI/CD, kawalan versi, pengurusan beban kerja, pemecutan pertanyaan pintar serta keterlihatan berorientasikan FinOps membantu pasukan meningkatkan capaian data logik yang ditadbir dengan prestasi dan kos yang boleh dijangka.

“Kebergantungan timbal balik antara data dan AI semakin menjadi penting bagi banyak organisasi,” kata Stewart Bond, Naib Presiden Penyelidikan di IDC. “Organisasi yang melaksanakan penyelesaian AI berasaskan agen, generatif dan prediktif semakin menyedari kepentingan kecerdasan dipacu metadata, keterlihatan serta penguatkuasaan dasar yang terperinci. Penyedia Integrasi Data seperti Denodo yang membolehkan data berskala besar yang boleh dipercayai, ditadbir dan sedia untuk AI menawarkan organisasi peluang untuk mencapai hasil AI yang dipercayai serta dikawal selia.”

“Kami berbesar hati kerana IDC MarketScape telah mengiktiraf Denodo sebagai Peneraju,” kata Alberto Pan, CTO di Denodo. “Denodo hadir untuk membantu pemimpin data menangani cabaran keselamatan, privasi dan tadbir urus dengan yakin dalam landskap data yang kompleks.”

Perihal IDC MarketScape:

Model penilaian penyedia IDC MarketScape direka untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang daya saing pembekal teknologi dan perkhidmatan dalam pasaran tertentu. Kajian ini menggunakan metodologi pemarkahan yang ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif, yang menghasilkan satu ilustrasi grafik tunggal sekali gus menunjukkan kedudukan setiap pembekal dalam pasaran tertentu. IDC MarketScape menyediakan rangka kerja yang jelas untuk membandingkan secara bermakna tawaran produk dan perkhidmatan, keupayaan dan strategi serta faktor kejayaan pasaran semasa dan masa depan bagi para pembekal teknologi. Rangka kerja ini membolehkan pembeli teknologi mendapatkan penilaian komprehensif 360 darjah terhadap kekuatan dan kelemahan pembekal sedia ada serta berpotensi.

Perihal Denodo

Denodo ialah peneraju global dalam pengurusan data, yang memacu ejen AI dan aplikasi yang boleh dipercayai. Platform Denodo, iaitu penyelesaian pengurusan data logikal yang memenangi anugerah, mengubah data perusahaan menjadi cerapan yang boleh dipercayai untuk inisiatif AI, analitik dan layan diri. Organisasi di seluruh dunia menggunakan Denodo untuk menyampaikan data yang sedia untuk AI dan perniagaan dalam masa yang jauh lebih singkat berbanding pendekatan data lakehouse tradisional, sekali gus mencapai masa ke cerapan sehingga 4 kali lebih pantas, pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 345% serta prestasi 10 kali ganda lebih baik. Ketahui lebih lanjut di denodo.com.

