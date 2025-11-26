Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America

 | Source: Galapagos NV Galapagos NV

Mechelen, België; 26 november 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 18 en 19 november 2025 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America op 12 november 2025 de drempel van 5% van de stemrechten in Galapagos positief heeft overschreden na een verwerving van stemrechten en daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, en vervolgens opnieuw onder deze drempel is gezakt op 14 november 2025 na de verkoop van dergelijke instrumenten.

Op 14 november 2025 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelnemingen van haar verbonden vennootschappen) 103.534 stemrechten en 2.159.259 daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 3,43% van het momenteel uitstaande kapitaal van Galapagos (65.897.071 aandelen), tegenover 168.924 stemrechten en 3.295.951 gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 5,26%, zoals vermeld in de vorige kennisgeving.

Samenvatting van de transacties:

Datum waarop de drempel werd overschredenDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactieEquivalente financiële instrumenten na de transactieTotaal
12 november 202518 november 20250,26%5,00%5,26%
14 november 202519 november 20250,16%3,28%3,43%

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 19 november 2025 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 19 november 2025
  • Datum waarop de drempel werd overschreden: 14 november 2025
  • Drempel van stemrechten die neerwaarts werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, National Association12.56812.476 0,02% 
Merrill Lynch International65.07066.430 0,10% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.76.70010.042 0,02% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,02% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,00% 
Subtotaal168.924103.534 0,16% 
 TOTAAL103.53400,16%0,00


B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  195.5330,30%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  1.796.9752,73%fysiek
Merrill Lynch InternationalGebruiksrechten  8.6790,01%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke call optie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps15/10/2027 270,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 18.7900,03%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 7170,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/10/2027 270,00%Contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 1620,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/01/2026 1690,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps17/11/2025 12.5210,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps28/08/2026 6590,00%contant
 TOTAAL  2.159.2593,28% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 2.262.7933,43%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

De kennisgeving van 18 november 2025 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 18 november 2025
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 12 november 2025
  • Drempel van stemrechten die opwaarts werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemgerechtigde effecten of stemrechten en verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation 000,00%0,00%
Bank of America, Nationale Vereniging 12.56800,02%0,00%
Merrill Lynch International 65.07000,10%0,00%
Managed Account Advisors LLC 300,00%0,00%
BofA Securities, Inc. 76.70000,12%0,00%
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		 14.46200,02%0,00%
U.S. Trust Company of Delaware 12100,00%0,00%
Subtotaal 168.924 0,26% 
 TOTAAL168.92400,26%0,00%


B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  196.4910,30%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  2.936.4524,46%fysiek
Merrill Lynch InternationalGebruiksrechten  4.0890,01%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke call optie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 19.2200,03%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 7440,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/01/2026 1.4340,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps17/11/2025 12.5210,02%contant
 TOTAAL  3.295.9515,00% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.364.8755,26%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:
Investor Relations
Glenn Schulman

+1 412 522 6239
ir@glpg.com

Corporate Communications
Marieke Vermeersch
+32 479 490 603

media@glpg.com

Bezoek ons op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Bijlages


Attachments

GALAPAGOS NV Form TD 14.11.2025_Revised Part I GALAPAGOS NV Form TD 12.11.2025_Part I_Revision2 Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America

Recommended Reading