Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America

Mechelen, België; 26 november 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 18 en 19 november 2025 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America op 12 november 2025 de drempel van 5% van de stemrechten in Galapagos positief heeft overschreden na een verwerving van stemrechten en daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, en vervolgens opnieuw onder deze drempel is gezakt op 14 november 2025 na de verkoop van dergelijke instrumenten.

Op 14 november 2025 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelnemingen van haar verbonden vennootschappen) 103.534 stemrechten en 2.159.259 daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 3,43% van het momenteel uitstaande kapitaal van Galapagos (65.897.071 aandelen), tegenover 168.924 stemrechten en 3.295.951 gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 5,26%, zoals vermeld in de vorige kennisgeving.



Samenvatting van de transacties:

Datum waarop de drempel werd overschreden Datum van kennisgeving Directe stemrechten na de transactie Equivalente financiële instrumenten na de transactie Totaal 12 november 2025 18 november 2025 0,26% 5,00% 5,26% 14 november 2025 19 november 2025 0,16% 3,28% 3,43%

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:

De kennisgeving van 19 november 2025 bevat de volgende informatie:

Datum van kennisgeving: 19 november 2025

Datum waarop de drempel werd overschreden: 14 november 2025

Drempel van stemrechten die neerwaarts werd overschreden (in %): 5%

Kennisgeving door: Bank of America Corporation

Noemer: 65.897.071

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten

Gerapporteerde details:





A) Stemrechten Eerdere kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % van de stemrechten Houder van stemrechten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan effecten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan effecten Bank of America Corporation 0 0 0,00% Bank of America, National Association 12.568 12.476 0,02% Merrill Lynch International 65.070 66.430 0,10% Managed Account Advisors LLC 3 3 0,00% BofA Securities, Inc. 76.700 10.042 0,02% Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith

Incorporated 14.462 14.462 0,02% U.S. Trust Company of Delaware 121 121 0,00% Subtotaal 168.924 103.534 0,16% TOTAAL 103.534 0 0,16% 0,00





B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefenperiode of -datum Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend % van de stemrechten Afwikkeling Merrill Lynch International Recht op terugroeping 195.533 0,30% fysiek BofA Securities, Inc. Gebruiksrechten 1.796.975 2,73% fysiek Merrill Lynch International Gebruiksrechten 8.679 0,01% fysiek Merrill Lynch International Fysieke call optie 19/06/2026 100.000 0,15% fysiek Bank of America, National Association Swaps 15/10/2027 27 0,00% contant Bank of America, National Association Swaps 15/06/2026 12.500 0,02% contant Merrill Lynch International Swaps 30/04/2026 18.790 0,03% contant Merrill Lynch International Swaps 02/07/2026 717 0,00% contant Merrill Lynch International Swaps 15/10/2027 27 0,00% Contant Merrill Lynch International Swaps 01/11/2027 162 0,00% contant Merrill Lynch International Swaps 15/06/2026 12.500 0,02% contant Merrill Lynch International Swaps 30/01/2026 169 0,00% contant Merrill Lynch International Swaps 17/11/2025 12.521 0,02% contant Merrill Lynch International Swaps 28/08/2026 659 0,00% contant TOTAAL 2.159.259 3,28%





TOTAAL (A&B) Aantal stemrechten % van stemrechten 2.262.793 3,43%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

De kennisgeving van 18 november 2025 bevat de volgende informatie:

Datum van kennisgeving: 18 november 2025

Datum waarop de drempel is overschreden: 12 november 2025

Drempel van stemrechten die opwaarts werd overschreden (in %): 5%

Kennisgeving door: Bank of America Corporation

Noemer: 65.897.071

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemgerechtigde effecten of stemrechten en verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten

Gerapporteerde details:





A) Stemrechten Eerdere kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % van de stemrechten Houder van stemrechten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan effecten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan effecten Bank of America Corporation 0 0 0,00% 0,00% Bank of America, Nationale Vereniging 12.568 0 0,02% 0,00% Merrill Lynch International 65.070 0 0,10% 0,00% Managed Account Advisors LLC 3 0 0,00% 0,00% BofA Securities, Inc. 76.700 0 0,12% 0,00% Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith

Incorporated 14.462 0 0,02% 0,00% U.S. Trust Company of Delaware 121 0 0,00% 0,00% Subtotaal 168.924 0,26% TOTAAL 168.924 0 0,26% 0,00%





B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefenperiode of -datum Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend % van de stemrechten Afwikkeling Merrill Lynch International Recht op terugroeping 196.491 0,30% fysiek BofA Securities, Inc. Gebruiksrechten 2.936.452 4,46% fysiek Merrill Lynch International Gebruiksrechten 4.089 0,01% fysiek Merrill Lynch International Fysieke call optie 19/06/2026 100.000 0,15% fysiek Merrill Lynch International Swaps 30/04/2026 19.220 0,03% contant Bank of America, National Association Swaps 15/06/2026 12.500 0,02% contant Merrill Lynch International Swaps 02/07/2026 744 0,00% contant Merrill Lynch International Swaps 15/06/2026 12.500 0,02% contant Merrill Lynch International Swaps 30/01/2026 1.434 0,00% contant Merrill Lynch International Swaps 17/11/2025 12.521 0,02% contant TOTAAL 3.295.951 5,00%





TOTAAL (A&B) Aantal stemrechten % van stemrechten 3.364.875 5,26%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

