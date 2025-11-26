Sampo Oyj, pörssitiedote, 26.11.2025 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.11.2025
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 25.11.2025 seuraavasti:
|Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot
|Yhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)
|Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*
|Markkinapaikka (MIC-koodi)
|4 373
|10,08
|AQEU
|89 771
|10,06
|CEUX
|25 934
|10,06
|TQEX
|84 877
|10,07
|XHEL
|YHTEENSÄ
|204 955
|10,06
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 5.11.2025 enintään 150 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 6.11.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 3 290 951 Sammon A-osaketta, mikä on 0,12 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley
Lisätiedot:
Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
